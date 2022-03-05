北京疾控提醒市民 途经17个省市请主动报备

本报讯（记者 蒋若静）目前，国外疫情高发，国内本土聚集性疫情多点散发，疫情防控一刻也不能放松，要继续坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，依据“四早”原则，严格落实四方责任，从严从紧，科学精准，有效控制和降低疫情传播风险。昨日，北京市疾控中心更新提示信息，提醒广大市民朋友，途经17个省市相关地区人员，请立即报备。

市疾控表示，以下人员请立即报备：与发布病例轨迹有交集人员；2月24日（含）以来途经或旅居黑龙江哈尔滨市道外区；2月21日（含）以来途经或旅居河北石家庄市桥西区维明街道，新华区革新街街道；2月20日（含）以来途经或旅居吉林吉林市昌邑区，丰满区；2月18日（含）以来途经或旅居上海市普陀区甘泉街道、石泉街道，松江区九里亭街道；2月17日（含）以来途经或旅居吉林延边朝鲜族自治州珲春市；2月4日（含）以来途经或旅居广东深圳市罗湖区，福田区，南山区；3月1日（含）以来途经或旅居江苏徐州市睢宁县；2月26日（含）以来途经或旅居黑龙江佳木斯市向阳区；2月26日（含）以来途经或旅居山东烟台市芝罘区；2月24日（含）以来途经或旅居海南三亚市海棠区；2月21日（含）以来途经或旅居山西忻州市忻府区；2月20日（含）以来途经或旅居浙江温州市苍南县；2月20日（含）以来途经或旅居山西太原市尖草坪区；2月20日（含）以来途经或旅居四川绵阳市高新区，德阳市广汉市；2月20日（含）以来途经或旅居广东惠州市惠东区；2月19日（含）以来途经或旅居内蒙古包头市青山区；2月19日（含）以来途经或旅居河北邢台市清河县；2月19日（含）以来途经或旅居广东深圳市盐田区；2月18日（含）以来途经或旅居山东青岛市黄岛区；2月18日（含）以来途经或旅居广东深圳市宝安区西乡街道，沙井街道；2月17日（含）以来途经或旅居山西晋中市太谷区；2月17日（含）以来途经或旅居天津市东丽区，滨海新区空港经济区；2月17日（含）以来途经或旅居广东中山市坦洲镇，东莞市虎门镇，常平镇；2月17日（含）以来途经或旅居云南德宏傣族景颇族自治州盈江县；2月16日（含）以来途经或旅居黑龙江牡丹江市绥芬河市；2月14日（含）以来途经或旅居云南临沧市耿马县；2月14日（含）以来途经或旅居四川眉山市仁寿县；2月13日（含）以来途经或旅居内蒙古包头市昆都仑区；2月12日（含）以来途经或旅居广西防城港市防城区，东兴区；2月8日（含）以来途经或旅居云南临沧市镇康县；2月8日（含）以来途经或旅居广东东莞市大朗镇；2月7日（含）以来途经或旅居广东深圳市龙华区民治街道；2月7日（含）以来途经或旅居黑龙江鸡西市鸡东县；2月6日（含）以来途经或旅居云南红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县；2月5日（含）以来途经或旅居四川成都市温江区，高新区，天府新区，成华区万年场街道；2月3日（含）以来途经或旅居湖北武汉市江岸区，武昌区，汉阳区，硚口区，东湖高新区，洪山区，青山区；1月30日（含）以来途经或旅居内蒙古呼和浩特市新城区，赛罕区，玉泉区，武川县，回民区，土默特左旗，和林格尔县；1月29日（含）以来途经或旅居江苏苏州市姑苏区；1月29日（含）以来途经或旅居云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市；1月28日（含）以来途经或旅居辽宁葫芦岛市绥中县；1月23日（含）以来途经或旅居黑龙江黑河市爱辉区；接到外省（市、县、区）各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员。