马骏：让学生了解健康知识 是教育工作者义不容辞的责任

北京市呼家楼中心小学校长马骏

人民网北京3月4日电 （记者孙红丽）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“助推健康科普进校园 提高学生健康素养”专场座谈上，北京市呼家楼中心小学校长马骏针对儿童青少年健康教育及科普工作建言献策。她表示，让学生了解健康知识，养成健康的生活方式，是学校健康教育工作的重要内容。

“当前，小学生近视、肥胖等问题比较突出。造成这些问题的原因是多方面的：第一，学生缺乏科学的自我认知和生活常识；第二，缺少良好的生活与卫生习惯；第三，在家庭生活习惯与学校教育的要求上没有达到高度统一。”马骏说。

马骏认为，让学生从小了解健康知识，养成健康习惯，为他们的一生打下良好基础，是教育工作者义不容辞的责任。

马骏介绍，近年来，呼家楼中心小学创造性地提出了PDC实践育人理念，即Project(项目)、Driven(驱动)、Creation(生成)，以项目的方式驱动学生学习的兴趣欲望，助力学生实践体验、思维和意识的发展，从而让学生在参与项目学习的过程中，通过探索学会运用知识、解决问题、提高能力与素养。

呼家楼中心小学PDC实践育人理念，基于学生生命成长过程中人与自我、人与自然、人与社会三个维度，构建了PDC六大领域，包括：发现自我、了解自然、探密科学、解读人文、回归生活和体验社会。“以《探索身体的奥秘》项目为例，孩子们可以借助VR设备进行研究，了解眼睛成像的原理，从而明白为什么要保护视力以及如何正确地保护视力。另外，呼家楼中心小学还将这种项目式学习方法引入家庭。每年寒暑假，学生会跟父母一起完成家庭亲子互动项目，比如，《家庭健身教练》《营养早餐》等。互动项目大大促进了学生良好生活习惯的养成。”马骏说，除运动健康层面外，呼家楼中心小学在其他学科也利用这种项目式学习方式，促进学生德智体美劳全方面的发展。