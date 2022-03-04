郭震威：“健康科普进校园”成效显著

中国人口出版社党委书记、社长郭震威

人民网北京3月4日电 （记者孙红丽）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“助推健康科普进校园 提高学生健康素养”专场座谈上，中国人口出版社党委书记、社长郭震威针对儿童青少年健康教育及科普工作建言献策。郭震威表示，“健康科普进校园”是为了加强学校的健康教育，推进健康知识的普及，提高学生的健康素养。目前，这项工作顺利推进，成效显著。

郭震威说，“健康科普进校园”活动之所以取得明显成效，主要得益于四个方面：

一是党委政府高度重视。强调要从小抓起，以中小学为重点，建立健全健康教育体系，普及健康科学知识，加大各级各类学校健康教育力度，引导学生树立正确的健康观，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念，促进全社会关注健康、重视健康，提高全民的健康素养，形成健康的生活行为方式。

二是顶层设计总体到位。具体体现为四个“一”：一个大会——2016年，全国卫生与健康大会召开，提出要树立大卫生、大健康理念，促进“以治病为中心”向“以人民为中心”转变，全面加强幼儿园、中小学的卫生与健康工作。加大健康知识的宣传力度，提高学生主动防病的意识；一个战略——2017年，党的十九大明确提出健康中国战略，并提出一系列监测评估指标体系，倡导健康文明的生活方式，在此基础上，2019年7月，“健康中国行动”启动，要求全社会来落实预防为主的方针，其先导是健康科普，这其中就包括“健康科普进校园”；一部法律——2019年，全国人大通过了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，规定要把健康教育纳入国民教育体系，学校应该实施多种形式的健康教育，普及健康知识，培养学生良好的卫生习惯和健康的行为习惯；一个文件——全国爱国卫生运动委员会、健康中国行动推进委员会联合发布了《关于印发健康村等健康细胞和健康乡镇、健康县区建设规范（试行）的通知》，专门提出健康学校建设达标系列内容，要求将健康学校建设纳入学校中长期发展规划，把健康教育内容纳入课程计划，并做到四个到位，即教学计划到位、教学材料到位、教学课时到位、教学师资到位。

三是各地行动亮点纷呈。坚持以问题为导向，有序推进“健康科普进校园”，因地制宜开展健康科普活动。紧抓“健康小屋”这个载体，提供给孩子们想看且必须掌握的健康科普知识，以自助式监测掌握孩子身心健康状况。健康教育向低幼延伸，从2019年开始，国务院部署建立一批托育机构，解决0到3岁孩子托育、养育和健康的问题，有序推进健康科普进机关、进校园工作。

四是未来发展前景可期。做好孩子们的健康教育工作，需要学校、家庭、社会协同配合。尤其是新冠肺炎疫情发生以来，各地党委政府以及学校尤为重视，学生和家长的健康意识大幅提高，加之今年正值爱国卫生运动开展70周年，各方参与积极性空前高涨，为大力推进“健康科普进校园”活动的开展营造了良好的社会氛围。