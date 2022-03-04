马军：将健康教育融入课堂 让学生树立“主动健康观”

北京大学儿童青少年卫生研究所所长马军

人民网北京3月4日电 （记者孙红丽）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“助推健康科普进校园 提高学生健康素养”专场座谈上，北京大学儿童青少年卫生研究所所长马军建议，应进一步提高学生健康素养，将健康教育融入课堂，多方联动推进学生健康意识向健康行为转变。

马军认为，学校是儿童青少年学习生活的重要场所，要将健康教育融入课堂，通过健康教育的方式进一步提高学生健康素养，帮助学生养成健康生活方式，让学生能够主动寻求健康促进信息，获取健康危险因素信息，正确认识疾病症状和表现，主动到医疗机构就医，树立主动健康观。

同时，要建立健全学校公共卫生体系，完善学校基础设施建设，改善学校物质环境和心理社会环境，营造干净整洁的学习氛围，创造一个相互关怀、信任、友好的学校环境。此外，学校还应增加体育课程和课外活动，多开展生活技能教育，提升学生社会情绪调节能力。

马军建议，要促进新时代校园爱国卫生运动从环境卫生治理向师生健康管理转变，倡导师生健康，呵护心理健康，培养健康文化。

马军说，家长需要在健康行为、健康习惯方面树立榜样，随时关注孩子健康，引导、帮助孩子进行充足的户外活动，养成良好的饮食习惯，严格控制电子产品的使用。总之，推进学生的健康意识向健康行为转变，需要学校、家庭等多方共同努力。