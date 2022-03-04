中疾控卢金星：用好新冠疫情防控经验 健全学校疾病预防体系

中国疾病预防控制中心传染病所党委书记卢金星

人民网北京3月4日电 （记者孙红丽）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“助推健康科普进校园 提高学生健康素养”专场座谈上，针对如何健全学校疾病预防体系问题，中国疾病预防控制中心传染病所党委书记卢金星提出了“三个需要”并表示学校要做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，用好在新冠肺炎疫情防控方面的相关经验。

另外， 卢金星建议，要强化密切协作机制，构建多点触发的智慧化疾病预测预警系统，提升学校应对突发公共卫生事件能力。

2021年8月，教育部等五部门联合印发《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》（以下简称《意见》）提出，健全疾病预防体系。巩固深化拓展教育系统新冠肺炎疫情防控成果与经验，全面提升应对突发公共卫生事件能力、应急管理能力、健康管理能力。

就健全学校疾病预防体系问题，卢金星提出了“三个需要”。即，需要学校制定疫情调查、健康监察、留观隔离、校医联防联控等相关制度，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，用好在新冠肺炎疫情防控方面的相关经验；需要修订和完善中小学生健康体检管理办法，在关注近视、肥胖等问题的基础上，将脊柱健康问题纳入体检项目，坚持“预防为主、多病共防”。进一步优化工作流程，明确中小学卫生室、保健室等机构职能分工，明确岗位职责，收集和监测舆情信息和疫情信息；需要建立学校与属地疾控机构、医疗卫生机构协作机制，加强信息交流和协作。

未来，如何进一步提升学校应对突发公共卫生事件的预测研判和应急处置能力？

“在完善突发公共卫生事件应对机制的过程中，需要及时捕捉预测专业机构的监测数据、医疗机构相关数据信息，包括舆情信息、自然灾害预告等，并对这些信息数据进行研判分析。”卢金星建议，可以通过长期数据积累，参考专家意见建议，形成智慧化预警系统。在校内设置相关机构，进行信息捕捉和分析，制定应急预案，储备应急物资，一旦发生突发公共卫生事件可以及时启动应急预案。同时，要进一步强化地方党政部门责任，充分发挥社会力量作用，制定联防联控机制。

此外，卢金星还提出，要加强劳动素养教育，开设校园劳动课，鼓励学生参与社会实践，让孩子在劳动过程中塑造人格，激发个人创造力，树立劳动光荣的价值观。