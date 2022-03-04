中国科学院院士陆林：心理健康教育课程应“从小抓起”

中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林

人民网北京3月4日电 （记者孙红丽）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“助推健康科普进校园 提高学生健康素养”专场座谈上，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林表示，“关注、重视、干预”是应对儿童青少年心理健康问题的关键，需要政府、学校、家庭、社会等各方形成合力，建立健全心理健康服务体系，让孩子们健康快乐成长。

另外，针对学校如何加强心理健康教育的问题，陆林提出，每一所学校都应该配备经过专业培训的心理咨询师或治疗师。心理健康教育课程也应“从小抓起”，从小学甚至幼儿园阶段就普及相关知识，帮助孩子们掌握缓解情绪、疏导压力的方式方法。

儿童青少年心理健康问题不容忽视

儿童青少年心理健康工作是健康中国建设的重要内容。随着我国经济社会快速发展，儿童青少年心理行为问题发生率和精神障碍患病率逐渐上升，已成为关系国家和民族未来的重要公共卫生问题。当前，儿童青少年心理健康常见问题有哪些？

陆林认为，心理健康是儿童青少年学习、成长乃至未来人生发展的基础和关键。常见的儿童青少年心理健康问题主要有焦虑障碍、抑郁障碍及品行障碍，还有一些孩子存在注意缺陷与多动障碍、自闭症、游戏成瘾等问题。中国科学院心理研究所科研团队发布的《中国国民心理健康发展报告（2019～2020）》显示，2020年青少年的抑郁检出率为24.6%，亟需引起各界的高度关注。

“儿童青少年心理发育尚未成熟，因此在面对学习压力、外界刺激、冲突矛盾时，往往无法很好地调节情绪和心理状况，容易出现各种精神心理问题。”陆林说，受疫情影响，学生长时间居家学习，容易出现沉迷电子产品、熬夜、缺乏体育锻炼、亲子矛盾冲突、缺少与同学朋友的交流沟通等现象，导致近视、抑郁、社交恐惧、游戏成瘾等身心健康问题。

家长和老师要及时关注、重视、干预

我们该如何保护儿童青少年的心理健康？

2019年，国家卫健委会同中宣部等12个部门印发《健康中国行动—儿童青少年心理健康行动方案（2019-2022年）》，要求各方加强宣传教育，尤其是对儿童青少年及家长、教师等加强心理健康宣教，传播心理健康知识，帮助全社会进一步树立“身心同健康”意识，掌握应对心理行为问题的方法和途径。

陆林表示，一是家长要引起重视，不要把成年人的不良情绪传递给孩子，同时也要注意对孩子进行健康行为引导和心理疏导；二是儿童青少年自身要养成良好的生活学习规律，尽量不要一个人在家里长期封闭，多与家人、同伴交流，适当体育锻炼。

陆林建议，如果发现儿童青少年情绪偏离正常，或者生活规律发生改变，出现失眠、早上不愿意起床、不愿意跟其他人接触、沟通障碍甚至有极端行为时，家长和老师一定要及时关注、重视、干预，尽早带孩子到专业机构进行评估诊断，并采取相应的诊疗干预手段。