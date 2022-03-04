全国政协委员吴浩：加强基层卫生健康服务 9至14岁女生应及时接种HPV疫苗

全国政协委员吴浩

人民网北京3月4日电 （记者张文婷）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“健康中国 预防先行——探索多元化的HPV疫苗接种试点模式创新 助力实现消除宫颈癌目标”专场座谈上，全国政协委员、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长、北京方庄社区卫生服务中心主任吴浩提出，做牢、做实、做优基层卫生健康服务工作，助力宫颈癌疾病预防，让更多女性及早获益，早日实现消除宫颈癌目标。

吴浩认为，基层医疗机构植根于百姓身边，是健康中国的健康细胞之一，不仅承担着为老百姓提供医疗服务的职责，也肩负着健康咨询、健康宣教、疾病知识普及的使命，是关系民生健康的“守门人”。基层医疗机构在加强疾病预防科普和宣传，提高目标人群疫苗接种意识及行为上扮演着不可替代的角色。

围绕基层人才培养相关问题，吴浩说，“国务院要求在住院医师规范化培训基地设立全科医学科，旨在联合乡镇社区基层全科医生共同完成住培任务，培训全科医生。但因其组合时间略短，基层专科建设并未得到重视。在今年全国两会的提案中，我提议提高全科医学科的关注度。”

针对如何助力女性远离宫颈癌的问题，吴浩从基层医疗机构角度，给出了三点建议：第一，社区基层医疗机构要加大校园预防保健科普工作，鼓励适龄学生，尤其是9至14岁女生及时接种HPV疫苗；第二，提高基层接种的便捷性，提供网上预约、学校集中预约、单位预约等多种接种预约方式；第三，确保疫苗冷链的标准化管理。疫苗的接种质量最重要的一环就是冷链管理，加强从出厂到接种全过程的管理，才能让疫苗质量得到保障。