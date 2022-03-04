王璐：探索健康城市工作模式 推进健康中国战略实施

国家卫生健康委规划司爱卫工作办处长王璐

人民网北京3月4日电 （记者张文婷）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“健康中国 预防先行——探索多元化的HPV疫苗接种试点模式创新 助力实现消除宫颈癌目标”专场座谈上，国家卫生健康委规划司爱卫工作办处长王璐表示，希望通过健康城市创新试点的先行探索，形成可借鉴、可推广的健康城市建设推进实施健康中国行动的优秀工作模式及方法，以宫颈癌防控为切入口，扩大覆盖到更多的癌种、更多的专项行动，助力推进健康中国战略的实施。

我国从2007年开始，在卫生城镇创建工作的基础上，不断探索健康城市建设工作。2016年7月，经国务院同意，全国爱国卫生运动委员会印发了《关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见》，在全国全面启动健康城市健康村镇建设，并将其作为推进健康中国建设的抓手，深入推进。

“健康城市建设是推进健康中国、实施积极应对人口老龄化等国家战略的重要平台。应该基于这个定位，提高对健康城市建设的认识，采取全方位的措施统筹推进。”王璐表示，开展创新模式试点，通过健康城市建设推进健康中国行动，助力实现消除宫颈癌目标的内容包括：第一，加强健康促进，开展宣传、科普，提升群众的健康意识；第二，推进癌症三级预防，当前以宫颈癌为重点，开展疫苗接种、宫颈癌筛查、规范治疗管理；第三，要推动相关政策创新，探索可以推广的工作模式。

2020年12月，全国爱国卫生运动委员会办公室、健康中国行动推进委员会办公室印发《关于开展健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点工作的通知》，以妇幼健康促进行动、癌症防治行动中宫颈癌防治为重点内容，在全国遴选部分城市开展创新模式试点工作。

王璐介绍，宫颈癌病因明确，且具有有效可行的三级预防措施。试点工作确定以宫颈癌作为当前的重点癌种，就是希望通过机制创新和模式创新，着力实现癌症防治工作的点面结合、条块结合、防治结合，以形成可复制可推广的防控模式，最终带动全国的癌症综合防控实践。