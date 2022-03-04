梁亚琼：创新疫苗接种模式 助力实现消除宫颈癌目标

人民网北京3月4日 （记者张文婷）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“健康中国 预防先行——探索多元化的HPV疫苗接种试点模式创新 助力实现消除宫颈癌目标”专场座谈上，江苏省南京市疾控中心免疫规划科科长梁亚琼介绍说，近期，南京市正有序推进适龄女生HPV疫苗免费接种项目，助力适龄女生远离宫颈癌。

近年来，有关政府部门致力于加快推动从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，动员全社会落实“预防为主”的方针策略。南京作为健康城市建设样板市之一，也一直在积极推进宫颈癌防控工作。为有效预防宫颈癌，最终实现消除宫颈癌的目标，南京市出台《南京市在校适龄女生HPV疫苗免费接种项目实施方案》，明确从2022年开始，为南京市适龄女生提供HPV疫苗免费接种服务。

梁亚琼介绍，南京市借鉴其他城市比较成功的经验，采取了招标疫苗免费接种组合其他可接种疫苗的多元化接种方式，为全市无HPV疫苗接种史的在校初一女生开展免费接种。原则上使用2价HPV疫苗，对于选择其他HPV疫苗的，按每人600元标准予以费用减免。最大程度地满足家长的需求，提高疫苗有效接种率。此外，除了初一年级的学生，其他适龄女生接种HPV疫苗可从医保个人账户里支出费用，这也是一大亮点。

梁亚琼认为，目前，不少人存在HPV疫苗接种误区。例如，一味地追求自己认为效果好的疫苗，拒绝接种其他疫苗等。“从免疫规划角度，我们提倡‘早接种、早预防’。希望通过将HPV疫苗纳入国家免疫规划等系列创新举措，加强HPV疫苗的宣传，让每个人能选择适合自己的疫苗，从而提高适龄女性HPV疫苗接种率，实现宫颈癌的一级预防、病因预防，最终达到消除宫颈癌的目标。”梁亚琼建议。