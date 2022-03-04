这群年轻人为何沦为电信诈骗帮凶

“是他（杨某）跟我说，你有人就介绍点过来，我这边真的需要人。然后我就安排了我的大学同学过去。”直到被警方抓获，21岁的在校大学生覃某仍抱着侥幸心理，对警方提出的问题不作正面回答，极力将犯罪行为推到其他人身上。

2月20日，南宁铁路警方宣布侦破公安部铁路公安局2022年1号专案，打掉了一个平均年龄仅有20岁、帮助诈骗分子转移涉诈资金的帮助信息网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额达540余万元。

2021年12月14日，南宁东站派出所接到市民何女士报案称，自己被电信诈骗27万余元。南宁铁路警方迅速成立专案组，通过梳理40个涉案账户发现，其中两个账户（潘某、王某持有账户）十分异常，有帮助诈骗分子转移涉诈资金的重大嫌疑。

随着调查的进一步深入，一个以覃某（男，21岁，广西籍）、杨某（男，20岁，广东籍）为首，在广东、贵州等省份非法租用“银行卡4件套”，专门帮助诈骗分子转移资金的犯罪团伙逐渐浮出水面。“该团伙成员平均年龄仅有20岁，通过同学之间相互介绍参与其中。”专案组成员曹哲健介绍。

去年12月30日，犯罪嫌疑人潘某在贵州省贵阳市落网。2022年1月13-14日，犯罪嫌疑人覃某、杨某、吴某等8人在广东省英德市、佛山市相继落网。

办案民警告诉中青报·中青网记者，1月13日，专案组在英德市一个小区的出租房内对覃某实施抓捕时，这个21岁的在校大学生和5个大学同租室友正在睡觉。专案组成员敲门进入并表明身份时，覃某神情淡定，还将犯罪行为推卸到杨某身上。在同一小区的另一间出租屋内，面对警方，20岁的杨某也作出了同样反应，试图将犯罪行为推卸到覃某身上。

经查，杨某是该犯罪团伙的发起人，覃某是其高中校友，被杨某劝说后加入其中。覃某又将大学同班同学潘某介绍进入该团伙。其他成员也是通过同学、校友之间相互介绍加入该团伙。

南宁铁路公安局南宁公安处刑警支队民警刘茂东介绍说，在这个洗钱团伙中，杨某主要负责使用国外聊天软件与境外诈骗团伙对接洗钱业务。他们通过非法出借、租用本人及他人名下的银行账户、U盾、网银、微信、支付宝及电话卡，帮助网络犯罪团伙进行资金转移，也就是俗称的“洗钱”，从中赚取费用。

“我知道违法了，但那时候我特别缺钱，脑子也没有转过弯。”谈到作案动机时，覃某说。

2021年3月，在覃某的介绍下，同班同学潘某加入该团伙，主要负责提供个人银行账户等，供覃某和杨某使用。警方审讯时，潘某供述称自己成长在单亲家庭，母亲是某超市收银员，家庭经济较为困难。

“母亲生活艰辛，但潘某使用的是某国外名牌的最新款手机，价值不菲。”专案组成员曹哲健介绍，这些涉案青年多为初入社会人员，受到不良消费观念影响，追求名牌、爱慕虚荣，在自身经济条件不允许的情况下，铤而走险走上犯罪道路。此外，他们误入歧途的一个重要因素就是朋友圈、社交圈混乱，自身立场不坚定，容易被眼前利益蒙蔽，同时抱着侥幸心理，被抓后才后悔莫及。（记者 谢洋 通讯员 甘贤 吕昕冉）