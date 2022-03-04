“香港有需要，我们全力驰援！”

为了应对香港第五波新冠肺炎疫情，中央各部门和内地兄弟省份全力协调支援，保障香港物资供给渠道畅通，助力援港抗疫工作。在香港市民最关注的抗疫物资及跨境鲜活食品供应等方面，内地相关部门和企业全力以赴给予保障，各类物资正在安全稳定、及时充足地供应香港。事实证明，危难时刻，祖国永远是香港的坚强靠山。

3月2日上午11时8分，首趟“中央援港 同心抗疫”铁路援港班列，满载防疫物资，从深圳平湖南国家物流枢纽开出，约35分钟后到香港罗湖站。这是今年广铁集团开出的首趟援港物资班列，为确保香港防疫民生物资供应新开辟了一条陆上运输通道。广铁集团相关负责人告诉记者，该班列装运的连花清瘟胶囊、新冠病毒检测试剂盒、防护服等疫情防控物资，抵港后当天将迅速送往抗疫前线。

据广铁集团货运部介绍，该班列共有18个集装箱，实行一站直达运输。铁路援港班列开行初期将按照每日1趟开行，运输防疫民生重点物资，后续还将根据需求增加保障。

“受当前疫情影响，确保香港物资供应是头等大事。用货运班列运送援港物资，更能发挥铁路运输运力大、时效快、绿色安全的优势。我们铁路职工连日加班，目的就是确保货物快速运出，为香港抗疫作出贡献。”广铁集团相关负责人胡酃酃表示。

在香港疫情日趋严峻的形势下，市民及社会各界需要大量医疗、生活、建材等物资，水路运输运量大、人员易管控的优势凸显。自2月中旬开始，多条由内地到香港的“海上快线”水路运输服务相继开通，香港防疫和民生物资的稳定供应得到进一步保障。

3月1日，“盐田—香港”中远海运天天班供港海上快线启动，首发驳船满载着165万支核酸检测试剂等重点防疫物品和民生物资共计748吨，从深圳盐田国际集装箱码头驶往香港。

目前，广东各地正通过加大医疗物资生产、开辟水路新通道、开辟绿色通道等方式，加强对港援助，支援香港抗疫情、稳民生。据介绍，每日至少有三班驳船服务支援水路货物供应，供港建设方舱医院的整体板房、蔬菜、水果、医疗床柜等隔离设施建材和生活物资绝大部分由水路运输来保障。

不少社会团体也自发地积极筹措物资供港。连日来，广州南沙海外联谊会积极筹措医疗防护物资和抗疫中药饮品等，星夜驰援香港。

安徽合肥海外联谊会常务理事单位——安徽盒子健康科技有限公司紧急调动生产资源，向香港捐赠价值500万元的新冠病毒灭活口罩。安徽省政协港区委员、香港安徽联谊总会常务副会长吴志斌表示，中国速度是香港战胜疫情的最高效率和最强保障，只要香港有需要，我们全力驰援！

香港特区政府发言人3月1日表示，内地供港鲜活食品供应大致恢复平日水平。香港特区政府政务司司长李家超表示，感谢中央对特区政府抗疫工作的全力支持。特区政府会继续努力做好工作，相信在大家的共同努力下，香港一定可以控制疫情，打赢这场“抗疫战”。