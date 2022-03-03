首趟中央援港防疫物资铁路班列开行

本报深圳3月2日电 （记者程远州）3月2日上午11时08分，满载防疫物资的“中央援港 同心抗疫”铁路班列从深圳平湖南国家物流枢纽开出，前往香港罗湖站。这是今年广铁集团开出的首趟援港物资班列，也是为确保香港防疫民生物资供应新开辟的一条陆上运输通道。本次班列装载的防疫物资包括新冠病毒检测试剂盒110.656万人份、防护服2万件以及其他医疗用品，到港后将于当天送往抗疫前线。

据广铁集团货运部介绍，该班列共有18个集装箱，实行一站直达运输，直接在平湖南货场安排出入境检查和防控管理。援港铁路班列开行初期将按照每日1趟开行，主要运送防疫物资和生鲜产品，后续可根据实际需求加密班次和货柜数量。

中央援港铁路班列的正式开通也标志着沉寂10多年的供港跨境铁路货运列车正式恢复运营。据了解，1962年，为适应供应港澳鲜活商品“优质、适量、均衡、应时”的要求，开创了每日“定期、定班、定点”的“三趟快车”，将供港鲜活商品经深圳抵运香港，为香港的繁荣稳定作出了巨大的贡献。

随着深港跨境铁路货运业务逐渐减少，2007年10月，生鲜供港全部切换为中转仓接驳公路模式，“三趟快车”正式停运。从2010年起，京九铁路停止了深港铁路货物运输功能。如今，为保障香港抗疫物资供应，铁路货运再次启动。

《 人民日报 》（ 2022年03月03日 06 版）