全国爱耳日：关爱“耳”健康 助力美好“声”活

3月3日是全国爱耳日。今年全国爱耳日活动的主题为“关爱听力健康，聆听精彩未来”。耳朵是聆听世界声音的钥匙，是感知世界美好必不可少的器官。近日，人民网记者采访了贵州医科大学附属医院耳鼻喉科主任医师赵厚育，与大家一起聊聊听力健康那些事儿。

“听力障碍俗称耳聋，是指各种原因导致人听觉困难，听不到或听不清环境声及言语声。”赵厚育医生表示，日常生活中，如果出现听不清门铃声、电话铃声，被家人抱怨电视机音量调得太大，与人交谈时需要别人重复说话才能听清，接听电话时听不清对方声音，在公共场所交谈有困难等情况一定要引起重视，这些都是听力下降的“信号”。要尽快就医进行听力检测，明确听力受损情况，并及时采取干预措施。

“临床上有些患者平时听力非常健康，但突然发生耳聋，这可能是突发性耳聋。”赵厚育医生介绍，突发性耳聋指突然发生、原因不明的感音神经性听力损失。多数患者表现为单侧听力下降，发病前多无先兆，听力一般在数分钟或数小时内下降至最低点；可以耳鸣为始发症状，伴随耳聋出现，也可发生于耳聋之后；出现旋转型眩晕，表现为视物旋转、步态不稳等；部分患者会出现恶心、呕吐、出冷汗等症状，少数患者还会出现耳内堵塞感、压迫感、耳周麻木或沉重感。

“保护听力健康除了做到早就诊、早干预，预防听力损失也尤为重要。” 赵厚育医生建议，要做到保持健康生活习惯，规律作息，切勿过度劳累，均衡膳食，荤素搭配；避免熬夜，熬夜带来的情绪不稳定等会影响内耳循环系统，导致突发性耳聋；远离噪声 ，噪声是听力的“隐形杀手”，长期持续接触噪音以及短暂的强噪音造成的听力损失是不可逆的；健康用耳，不要长期使用耳机；避免耳部损伤，不随意掏耳朵，如果有耳垢，可以到医院请专科医生处理，尽量不要自行清理。