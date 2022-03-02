共同守护人类健康未来

疫情仍在全球蔓延，国际社会只有共同应对才能战而胜之。中国同10多个国家开展疫苗联合生产，支持对广大发展中国家豁免新冠疫苗知识产权，以“天下一家”的情怀、道义为先的行动，履行将疫苗作为全球公共产品的庄严承诺，为消除“免疫鸿沟”、促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出贡献。

“埃中抗疫合作的新起点”

当地时间2月20日，在埃及生物制品与疫苗公司总部，中国与埃及联合向加沙地带援助50万剂新冠疫苗启运仪式举行。巴勒斯坦驻埃及大使馆代表巴尔古提在仪式上表示，中埃联合援助的疫苗对巴方更好抗击疫情具有重要意义。

这批疫苗来自埃及本土化生产中国新冠疫苗的工厂。埃及卫生部代理部长加法尔表示，衷心感谢中国朋友为埃抗击疫情提供的宝贵支持，特别是中国科兴公司同埃及生物制品与疫苗公司合作建立非洲大陆首条新冠疫苗生产线。迄今为止，这里已生产出约3000万剂安全、有效的疫苗。“此次向加沙地带援助疫苗是埃及首次对外提供埃中联合生产的疫苗，是埃中抗疫合作的新起点。”

2021年4月21日，中国科兴公司和埃及生物制品与疫苗公司签署在埃生产科兴新冠疫苗的协议。5月，埃及从中国采购的首批科兴疫苗原液运抵开罗，开始灌装生产。7月，埃及已完成首批中国科兴疫苗的生产。世界卫生组织驻埃及代表纳伊玛·加西尔发表声明表示，中国与埃及成功合作生产首批新冠疫苗，世界卫生组织对此表示赞赏。

埃及致力成为非洲地区疫苗生产、出口中心，中国疫苗原液和技术的到来给埃及提供了巨大助力。埃及卫生部副部长穆罕默德·哈桑尼称赞：“除了输送疫苗原液，中方还派专家驻扎埃及，直至我们成功生产出第一批疫苗。”埃及总理马德布利表示，本地化生产新冠疫苗对埃及至关重要。他对中国的帮助表示感谢，并希望中方能提供更多原材料，支持埃及扩大产能。

今年1月，中国科兴公司和埃及生物制品与疫苗公司签署疫苗冷库项目合作协议，将在埃及援建一座可储存1.5亿剂疫苗的全自动化冷库。冷库建成后将成为埃及乃至非洲地区最大的疫苗仓储中心。

“帮助墨西哥提高疫苗自给自足能力”

位于墨西哥克雷塔罗州的新冠疫苗工厂内，130多名墨西哥员工正在进行康希诺生物新冠疫苗的灌装生产，另有一个40人的团队负责运行和监管工作。

2021年3月22日，墨西哥制药公司Drugmex生产并向政府移交了首批近100万剂康希诺生物股份公司研发的新冠疫苗。2021年全年，康希诺公司向墨西哥生产交付超过1400万剂疫苗，其中大部分在墨西哥灌装生产。

作为单剂接种的疫苗，康希诺生物疫苗适合在基础设施不完备或不具备极高冷藏设施条件的偏远地区使用，这大大降低了疫苗分发和接种成本。

为推动新冠疫苗本地化生产，中方团队对墨方员工进行生产流程、质量体系等方面的技术培训，提高了墨方在疫苗生产相关领域的水平。“我们的实验室是拉丁美洲首个提供成品新冠疫苗的实验室。”Drugmex董事会主席古伊·萨波伊尔表示，得益于与中国企业的合作，墨西哥突破了疫苗本地化生产的瓶颈，有助于加快疫苗接种速度，确保墨西哥疫苗接种计划顺利实施。随着技术水平的提高，公司还计划将产品线扩展到新冠疫苗以外的其他生物制药产品。

康希诺今年将继续向墨西哥供应疫苗。“中国帮助墨西哥提高疫苗自给自足能力，有效提高了新冠疫苗在拉美地区的可及性和可负担性。”墨西哥病毒专家亚历山大·马西亚斯表示。

“有能力研发生产新疫苗以应对新冠病毒变异”

在塞尔维亚首都贝尔格莱德北郊泽蒙地区的一片工地上，一排排厂房初具规模，工人们正在操作工程机械进行内部设施安装。这是欧洲地区第一家新冠灭活疫苗工厂，由曾经建设多家治疗新冠肺炎专科医院的本地专业团队负责建设。

塞尔维亚早在2021年1月就批准使用中国国药集团生产的新冠疫苗，是首个批准和使用中国疫苗的欧洲国家。同年2月，塞政府向国药集团表达了希望在本地开展新冠疫苗分装生产的意愿。此后，中国国药集团中国生物、阿联酋G42集团、塞尔维亚政府等多方共同签署了《新冠疫苗合作生产备忘录》，并于9月在塞正式开工建设疫苗工厂，工厂总投资超过25亿第纳尔（1美元约合105第纳尔）。

根据计划，疫苗生产将分两期执行，第一期为改造塞本地现有疫苗车间并进行本地灌装。目前，试验批灌装已经完成，正在接受卫生部门的产品测试，计划在今年4月前完成审批上市。新建工厂属于第二期工程，计划于年底前投产，建成后将实现所有工序本地完成。届时工厂月产能约为300万剂，还可以分装1000万剂新冠灭活疫苗，除供应塞尔维亚本国，还能出口地区其他国家。

塞尔维亚政府高度重视同中国合作生产疫苗，总统武契奇出席了工厂奠基仪式。塞尔维亚卫生部部长隆查尔表示，疫苗工厂建成后“有能力研发生产新疫苗以应对新冠病毒变异”。贝尔格莱德大学分子遗传学和基因工程研究所所长叶琳娜·贝戈维奇曾全程见证中国专家援建当地“火眼”实验室，对中国同事在疫苗生产、专业咨询等方面的帮助表示佩服和衷心感谢。

此外，去年12月，国药集团中国生物与缅甸工业部新冠疫苗半成品供应协议签约仪式在中国北京、缅甸仰光两地以视频方式举行，中国生物新冠疫苗在缅分装生产启动。今年2月23日，厄瓜多尔卫生部与中国科兴公司签订合作意向书，双方同意在厄建设一所生产新冠疫苗以及其他疫苗的工厂。

中国疫苗生产技术正在越来越多国家落地，助力当地构筑“免疫长城”，共同守护人类健康美好未来。

（本报北京、开罗、墨西哥城、罗马3月1日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月02日 03 版）