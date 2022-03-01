促进跨境电商新业态行稳致远

财政部等部门近日发布公告，自今年3月起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单。此举有利于促进跨境电商新业态健康发展，促进各国共享中国市场机遇，也将更好满足人民对美好生活的需要。

近年来，为营造更加稳定、可预期的政策环境，促进跨境电商零售进口持续健康发展，我国对跨境电商零售进口作出了一系列制度安排。跨境电商零售进口商品清单经过多次调整，商品税目数量不断增加、类别更加丰富，有利于促进跨境电子商务业态发展，推动贸易高质量发展。本轮调整有效衔接此前规定，维护了制度的一致性和权威性，也体现了我国履行相关国际公约的严肃性。

优化跨境电商零售进口商品清单，有利于促进跨境电子商务业态发展，丰富国内市场供给，更好满足人民美好生活需要，同世界共享市场机遇。业内人士指出，商品纳入清单后，消费者即可通过跨境电商的方式进行购买，更好满足国内消费需求，也压缩了假冒伪劣商品空间。政策调整后，更多品质化、多元化消费需求将会得到更好满足，这也适应了居民高质量消费的要求。

近年来，我国在贸易、通关便利化等方面实施了一系列鼓励措施，在激发进口潜力、加快跨境电子商务等新业态新模式发展的同时，监管方面坚持“鼓励创新、包容审慎”的原则，有力推动了跨境电商的快速发展。接下来，应继续充分考虑行业发展的阶段和特点，积极扩大进口，释放内需潜力，把强大国内市场打造成自身发展的主引擎、共同发展的加速器。

下一步，应继续坚持包容审慎原则，保持政策连续稳定。实践证明，相关监管原则总体符合行业特点，继续稳妥实施，为行业营造稳定的政策环境。同时，要合理划分各方责任。进一步明确参与跨境电商零售交易的各方责任，有利于更好地维护消费者的合法权益，也有利于行业健康发展。此外，还要加强信息沟通，强化事中事后监管。根据跨境电商零售进口交易信息电子化、可记录、可追溯的特点，企业要建立健全质量安全风险防控机制、商品质量追溯体系等，并如实向监管部门传输电子信息，配合监管部门开展质量风险监测，防控质量安全风险。（金观平）