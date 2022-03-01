记者日前从国家发展改革委了解到，为进一步提高应对新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件能力，我国近两年持续加力医疗卫生基础设施建设，为疫情防治“雪中送炭”。

疫情暴发以来，国家发展改革委及时调整2020年中央预算内投资安排结构，共安排456.6亿元用于重大疫情救治基地、国家区域医疗中心、健康扶贫、中医药传承创新等项目建设；2021年安排300亿元支持省市县三级疾控、国家区域医疗中心、中医特色重点医院、县级医院提标扩能等项目建设；今年将继续安排不低于300亿元支持卫生健康领域项目，持续改善医疗卫生基础设施条件、有效提升疫情防控救治能力。

据介绍，国家发展改革委支持全国72个重大疫情救治基地建设，总投资约426亿元，其中，中央预算内投资约72亿元，地方资金及其他资金354亿元。各依托医院边开展疫情防控和集中收治工作，边进行传染病区、重症监护病区、实验室等改造升级，切实发挥了疫情防控中坚作用。1597个县级医院提升项目总投资约686亿元，其中，中央预算内投资约212亿元，地方及其他资金约474亿元，为筑牢基层疫情防控基础、打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供了坚实医疗保障。此外，“平疫结合”推进国家区域医疗中心等重点项目建设，将加强公共卫生能力建设与提升医疗服务水平相结合，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，安排中央预算内投资支持国家区域医疗中心、疾控体系、中医药传承创新等项目建设，提高了相关地区传染病救治能力和综合诊疗水平，为实现“大病不出省”的目标提供了有益探索和重要支撑。

记者了解到，各地在加快项目建设和投资计划执行的同时，进一步落实主体责任，着力补齐能力短板，切实提升传染病检测、发热门诊接诊、可转换传染病区收治等能力，改善可转换重症监护病区收治水平，补齐实验室检测能力短板，加强地市级城市生物安全二级（P2）实验室建设，健全医疗废弃物收集转运处置体系，保障定点医疗机构医疗物资储备达标，提高应急救援水平，地市级及以上城市呼叫接听率和响应时间实现“一升一降”，并形成应急医疗资源启动预案，为更加科学有序应对突发公共卫生事件提供支撑。（安蓓、李爱生）