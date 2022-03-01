香港疫情下的生命“摆渡人”

据新华社香港电 （记者查文晔）鸣响的汽笛，闪烁的车灯，从街头疾驰而过的，是新冠肺炎疫情下香港确诊患者最盼望见到的——救护车。一辆辆救护车，宛如一艘艘生命的方舟，为他们带来希望。

救护员，正是方舟之上的生命“摆渡人”。

一天最多连续工作16个小时，出动10多次，顾不上吃饭，甚至没时间上厕所……香港消防处救护员会司库林珈乐近日告诉记者，由于疫情严峻，确诊案例增多，这是近期救护员们的工作常态。

据介绍，香港的救护车服务主要由特区政府消防处提供，全港共有约3000名救护员。2021年，香港救护车共接到市民求助电话80多万通，日均出动2000多次。第五波疫情暴发以来，市民求助电话猛增，救护员的工作量翻了好几倍。

“疫情前所未有，我们竭尽全力。”林珈乐说，消防处救护总区已全员出动为市民服务，设立了处长指挥室，连消防及救护训练学院的教官、体能和驾驶训练组的救护同事、所有驻局高级救护主任和正在受训的学员都挺身而出，支援相关工作。不少同事主动放弃休假参与救护，还有退休同事重披“战袍”。为了最大限度利用人力资源，消防处亦视情况将每辆救护车配备的救护员从3名降至2名。

当病魔在这个城市肆虐，生命的“摆渡人”们如逆水行舟，奋力在乱流中划桨前行，为患者们开辟一条通往生之彼岸的宝贵航线。

由于需要穿着一级防护装备，即使天气阴雨连绵，救护员也不能穿得太厚。“有时去医院交接患者，要等好几个小时。因为防护的关系，中间不能吃饭、喝水，也不能上厕所。遇上在户外等待，冷风吹来，真是好冻啊。”林珈乐说，最近跨区域的出车任务增多了，更增加了对救护员体力的考验。

谈起工作的动力，林珈乐说忘不了那一张张焦急的面孔。见到救护车喜极而泣的婆婆，半夜三点钟打电话求助的家长，对着救护员喊“加油！辛苦了”的市民，这一幕幕情景不时在他脑海中徘徊，挥之不去。

林珈乐坦言，因为车辆和人手有限，有市民致电“999”后等待1个多小时救护车才到，生气、埋怨甚至辱骂，救护员们都遇到过。通过媒体报道及社会支援，目前情况有所好转。特区政府已向社会呼吁，无症状和轻症的患者勿呼叫救护车，将宝贵的救护资源留给重症患者、老人及儿童。消防处另外组织了旅游巴和小巴车队并配备急救装备供患者使用。

“市民的理解是对我们最大的支持！”林珈乐说。

对于内地增援香港抗疫，林珈乐十分感谢。“中央的支援对于提振我们的士气非常重要。保护好香港市民，是我们的使命。”

在社交媒体救护员会主页上，挂着一首已故香港歌手陈百强的名曲《喝彩》。里面有几句歌词是“剩一分热仍是要发光，找紧美好。春风一吹草再苏，永远不见绝路。”“将一声声叹息，化为生命力。怀着信心，解开生死结，云雾消失朗日吐。”歌声悠扬婉转，听来似有暖流流过心间。

这首歌的最后一句是：“愿将一腔热诚给你，常为你鼓舞。”这也是生命“摆渡人”们的信念。