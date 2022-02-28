联大新冠疫苗高级别会议呼吁加速全球接种

新华社联合国2月25日电 第七十六届联合国大会主席沙希德25日主持召开为期一天的联合国大会新冠疫苗高级别会议。会议呼吁全球团结起来、激发动力，加速全球范围内的新冠疫苗接种。

参加会议的有联合国高级官员、部分国家代表和非营利机构代表等。沙希德在发言中强调，面对新冠肺炎疫情，全球在获得救命药物方面持续存在不平等现象，国际社会未能团结起来保护每个人远离新冠肺炎。

沙希德指出，尽管截至目前全球已接种超过100亿剂新冠疫苗，但是约83%的非洲联盟人口尚未接种1剂疫苗。“有27个国家只给不到10%的人口接种了疫苗，而另外一些国家已经推进加强针接种或全面放开疫情限制措施，这样是行不通的。”

联合国秘书长古特雷斯在向会议发去的视频讲话中说，全球疫苗接种不平等现象导致生命丧失、经济受损，并使得病毒持续传播和变异。全球各国应分享疫苗，并向“新冠疫苗实施计划”提供捐赠。

联合国经济和社会理事会主席凯拉皮尔说，我们能够确保公平、平等地获得疫苗的程度，将决定最脆弱国家从大流行中恢复的能力，而这将决定全世界是否能够真正战胜大流行并进入可持续的经济复苏，以及实现联合国可持续发展目标。

世界卫生组织25日公布的最新数据显示，全球累计新冠肺炎确诊病例达430257564例，累计死亡5922049例。

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 15 版）