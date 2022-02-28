涉冬奥伤病员分6类精准收治

北京冬奥会已经圆满落下帷幕，在这背后，离不开扎实的防疫工作。17家牵头医院、16家配合医院、2家院前急救机构、1300名医疗骨干、18家定点收治医院……北京青年报记者从北京市卫健委获悉，按照“简约、安全、精彩”的办奥要求，围绕以运动员为中心、保障赛事安全顺利进行的目标，遵循分类就诊、全流程管控、全封闭管理、专家支撑、应急调度原则，本市做到了快速救援、精准保障，最大限度为运动员提供了坚实医疗服务保障，保证防疫安全，有力、有序保障了赛事如期、安全举办。

选派1300名医疗骨干

据市卫健委介绍，本市加强统筹协调，调动各方面积极性，高标准、高质量完成冬奥会医疗防疫保障各项筹办工作。根据保障需要，制订《北京2022年冬奥会和冬残奥会北京及延庆赛区医疗卫生保障工作方案》，细化25家医院和2家院前急救机构任务分工、涉奥人员医疗服务流程、医院感染防控要求，明确签约酒店、集中驻地医疗室设置、人员配备、药品配送、转会诊等要求，压实入境无症状感染者隔离设施管理主体责任。

在救治方面，根据冬奥会赛事运动项目受伤特点，本市精准选择北京积水潭医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院等17家牵头医院以及16家配合医院、2家院前急救机构，共选派1300名医疗骨干负责场馆医疗保障，其中国家创伤医学中心所在的北京大学人民医院负责钢架雪车项目，北京积水潭医院负责高山滑雪项目，北京大学第三医院负责延庆奥运村保障。统筹全市医疗卫生资源，将北京协和医院、解放军总医院、北京大学第三医院等18家医院作为定点收治医院。在朝阳区、海淀区、石景山区、昌平区、延庆区准备7家酒店作为入境无症状感染者专用隔离设施，从北京佑安医院等医院挑选94名医疗护理骨干进入5家隔离设施开展工作。

分类收治涉冬奥伤病员

疫情防控是办好北京冬奥会的头等大事、重中之重，本市通过一体推进冬奥防疫和城市防疫，精准施策，严格闭环管理，落实落细各项防控措施，坚决筑牢疫情防线。

首先是实施分类就诊，最大限度降低感染风险。根据闭环内管理与闭环外管理、传染病症状与普通伤病、境外与境内、大家庭成员与其他入境人员、核酸检测结果，将涉冬奥伤病员分为新冠肺炎等传染病确诊与疑似患者、闭环内的发热等症状患者、闭环内其他伤病员、闭环外的发热等症状患者、闭环外其他伤病员、入境无症状感染者6类，由18家定点收治医院和5家无症状感染者隔离设施进行精准分类收治与管理，对相同风险人员实施集中就诊和管控措施。

同时，实施“一院一策”防控，最大程度防范医院感染。督促指导定点收治医院“一院一策”制订医疗保障方案；组织院感防控、医疗等专家持续检查指导。北京大学第三医院延庆医院将1.2万平方米独立病房楼改建为冬奥医疗保障中心，北京安贞医院腾退104张床位改造为冬奥专区；北京协和医院、安贞医院、北大人民医院等调整改造院内布局，设置闭环伤病员专门病房楼或专区，配备独立或专用CT、核磁，建设负压杂交手术室，精心设置医务人员与伤病员动线。在强化无症状隔离设施管理方面，根据涉奥人员数量，综合考虑国外奥密克戎突变株传染性情况，科学研判，预估涉奥无症状感染者隔离设施需求，结合场馆、酒店驻地分布，在朝阳区、海淀区和延庆区储备6家475间无症状隔离设施。

冬奥村综合诊所获点赞

北青报记者了解到，北京冬奥会的防疫和医疗救治工作得到了参赛运动员、体育官员等的大力点赞。比如，在北京冬奥村综合诊所，由首都医科大学宣武医院牵头筹建，7家医疗机构近200名医护人员共同参与保障。诊所运行31天，接诊量549人次，成为2022北京冬奥会规模最大、服务时间最长、就诊人数最多的医疗保障团队，为冬奥运动员、随队官员、奥运大家庭成员和工作人员提供了高质量、国际化、有温度的医疗服务。

前来视察的国际奥委会医疗和科学委员会主席Richard Budgett(理查德·巴吉特)先生称赞道：“北京冬奥村诊所设备先进，团队优秀，人力充沛，这不是诊所，这简直是个医院。”在诊所角落的纸箱上，写满了就诊的各国运动员、随队官员的真挚感谢记录，被称为“奥林匹克友谊塔”。（蒋若静）