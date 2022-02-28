边远山区战“疫” 广西百色如何“过关”？

2月27日，曾经作为广西百色市疫情中心的德保县全域解除管控。近两周前，百色就开始有序解除管控。在这场和新冠肺炎疫情的“赛跑”中，广西众志成城，打响了百色疫情防控阻击战。截至26日24时，百色市已连续10天无新增本土确诊病例，治愈出院人数近百人。

从“暂停”到“重启”

战“疫”在春节期间打响。2月4日下午，德保县发现一名返乡人员核酸检测结果呈阳性。首例阳性病例出现后，疫情呈现快速扩散态势。面对大考，百色果断按下“暂停键”：德保县第一时间启动管控举措，关闭离县通道；2月7日起，百色实行百色市全域、县域之间、乡镇之间“三个不进不出”管控和全员居家隔离措施。

与病毒“打擂”，检测、流调、救治加速推进。自治区卫生健康委副主任庞军介绍，疫情发生后，广西调集核酸采样检测人员1.6万人支援百色市，并组建了2140人的联合流调溯源组。

“在医疗救治方面，百色两个定点医疗机构为患者提供了良好的救治环境。”国务院联防联控机制综合组广西工作组专家张丽娜教授说，在医疗救治过程中，各方合力建立一套规范治疗流程方案，一人一策、一人一方，保障了治疗效果。

“百色在这次大战大考中经受住了严峻考验，2月12日实现‘见峰探底’，2月15日实现了从‘三个不进不出’到有序解除各项管控。”庞军说。

在确诊病例最为集中的德保县都安乡福记村陇意屯，工作人员对全屯进行了多轮全面消杀和环境终末消毒效果评估，村民们因疫情而受影响的生活回归正常。

暖流汇聚别样抗疫“画风”

与越南接壤的百色市边境线长359.5公里，集“老少边山库”特点于一身，山地面积占95.4%。农村人口散居在群山之中，不少村屯位置偏远，疫情防控难在如何直达“最后一米”。对此，百色全面开展“敲门行动”“扫地行动”，医务人员、流调人员、卡点值守人员等风雨无阻、日夜兼程。

“疫情发生后，许多党员干部写下请战书、摁上红手印，一支支党员先锋队、突击队奔走在抗疫最前沿。”百色市委组织部常务副部长黄向明说，全市8000多个党组织、17万多名党员投入抗疫一线，配备网格员6.7万多人，近8万名社会青年、退伍军人、大学生等加入志愿者队伍，抗疫暖流持续汇聚。

同心抗疫，“以小家守大家”的故事在当地不断涌现。在百色市田阳区，南方电网广西百色田阳供电局的陈贵勤和女儿成为亲密“战友”，她连续奋战3天完成900多间应急隔离房的电源改造，女儿吕沁妍身着“志愿红”，主动到核酸检测点开展志愿服务工作。

“大家像一家人一样，哪里有疫情，各方都会来支援。”巴基斯坦小伙子沙克文亲历了本次百色战“疫”，主动参与志愿服务的他被中国抗疫的暖意深深打动。

复工复产加速推进

百色是全国重要的“南菜北运”基地。记者连日来走访看到，在田阳古鼎香农产品综合批发市场，一批批刚采摘的新鲜番茄被清洗装箱。“现在这里每天蔬果进出量六七千吨，市场运转已基本恢复正常。”市场负责人黄坤说。

作为广西重要的劳务输出地，百色外出务工人员规模较大。自2月15日有序解除管控措施后，百色多地通过为外出务工人员组织免费核酸检测、开展“点对点”返岗复工免费乘车服务等方式，助力务工人员有序返岗复工。

“我们将持续开展返岗复工免费大巴包车服务，并加强就业岗位储备，目前已汇集了本市各行业1.4万余个、区内外10万多个岗位信息。”百色市人力资源和社会保障局局长韦鹰说。

与此同时，多个支持企业复工复产的政策陆续出台。2月19日，广西出台《支持百色市复工复产稳增长的若干政策措施》，百色印发《百色市应对新型冠状病毒疫情支持复工复产十条政策措施》，这些举措有效推动了受疫情影响的各类企业复工复产。

记者近日在百色多家重点企业走访看到，企业生产线正在开足马力投入生产。在广西百色兴和铝业有限公司，车间机器轰鸣，铝板带箔等生产线运转不停。“我们的产品约40%销往国外市场，现在企业正在加快复工复产，赶制订单。”公司副总经理韦常留说。（记者徐海涛、梁舜、曹祎铭）