北京市无新增本土确诊病例 新增20例境外输入确诊病例

2月27日0时至24时，北京市无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增20例境外输入确诊病例和4例无症状感染者，无新增疑似病例。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国香港籍，2月25日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月26日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，2月27日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：中国籍，2月18日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月26日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，2月27日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：中国籍，2月25日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月26日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，2月27日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例4、5、6、7、8：均为韩国籍，2月25日从韩国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月26日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，2月27日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例9：中国籍，2月22日从瑞典到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月26日报告核酸检测结果为阳性，2月27日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例10：中国香港籍，2月23日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月27日报告核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例11、12：均为中国籍，2月25日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月26日报告核酸检测结果为阳性，2月27日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例13：中国籍，2月20日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月26日报告核酸检测结果为阳性，2月27日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例14：中国籍，2月25日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月27日报告核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例15：中国籍，2月20日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月26日报告核酸检测结果为阳性，2月27日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例16：中国香港籍，2月23日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月26日报告核酸检测结果为阳性，2月27日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例17、18、19：均为中国香港籍，2月25日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月27日报告核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例20：中国香港籍，2月25日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，2月26日报告核酸检测结果为阳性，2月27日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。（总台央视记者 牟媞媞）