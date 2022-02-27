上海新增本土无症状感染者1例

据“健康上海12320”微信公众号消息，2022年2月26日0—24时，通过口岸联防联控机制，上海市报告43例新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院11例，其中来自新加坡2例，来自加拿大2例，来自马尔代夫1例，来自厄瓜多尔1例，来自乌克兰1例，来自韩国1例，来自日本1例，来自阿联酋1例，来自中国香港1例。

病例1 为中国籍，在香港生活，自香港出发，于2022年2月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3 为中国籍，在香港探亲，自香港出发，于2022年2月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4 为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年2月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5、病例6 均为中国籍，病例5在韩国留学，病例6在韩国工作，病例5、病例6自韩国出发，乘坐同一航班，于2022年2月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7 为中国籍，在加拿大生活，自加拿大出发，于2022年2月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8 为台湾地区居民，在台湾地区探亲，自台湾地区出发，于2022年2月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例9—病例11 均为中国籍，病例9、病例10系亲属关系，病例9、病例10在香港生活，病例11在香港就学，病例9—病例11自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例12 为中国籍，在香港生活，自香港出发，于2022年2月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例13 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例14 为瑞士籍，在新加坡旅行，自新加坡出发，于2022年2月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例15—病例17 均为中国籍，病例15、病例16在香港生活，病例17在香港就学，病例15—病例17自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例18 为中国籍，在香港生活，自香港出发，于2022年2月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例19 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例20—病例22 均为中国籍，病例20在香港就学，病例21在香港工作， 病例22在香港生活，病例20—病例22自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月23日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例23、病例24 均为中国籍，病例23在香港就学，病例24在香港生活，病例23、病例24自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例25—病例27 均为中国籍，病例25在香港生活，病例26、病例27在香港就学，病例25—病例27自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例28 为中国籍，在香港生活，自香港出发，于2022年2月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例29—病例31 均为中国籍，病例29、病例30系亲属关系，病例29、病例30在香港生活，病例31在香港工作，病例29—病例31自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月24日抵达上海浦东国际机场，病例29、病例30因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观，病例31入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例32—病例37 均为中国籍，病例32、病例33系亲属关系，病例32—病例36在香港生活，病例37在香港探亲，病例32—病例37自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月24日抵达上海浦东国际机场，病例32—病例36入关后即被集中隔离观察，其间出现症状，病例37因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例38 为中国籍，在香港生活，自香港出发，于2022年2月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例39 为中国籍、病例40 为新加坡籍，病例39、病例40在新加坡工作，自新加坡出发，乘坐同一航班，于2022年2月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例41 为中国籍，在香港工作，自香港出发，于2022年2月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例42 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例43 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月25日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

43例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者407人，均已落实集中隔离观察。

2022年2月26日0—24时，新增境外输入性无症状感染者11例。

无症状感染者1 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2、无症状感染者3 均为中国籍，无症状感染者2在香港工作，无症状感染者3在香港就学，无症状感染者2、无症状感染者3自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4 为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年2月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6 为中国籍，在西班牙探亲，自西班牙出发，于2022年2月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7 为中国籍，在香港就学，自香港出发，于2022年2月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8、无症状感染者9 均为中国籍，在香港就学，自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者10、无症状感染者11 为中国籍，在香港就学，自香港出发，乘坐同一航班，于2022年2月24日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

11例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者177人，均已落实集中隔离观察。

2022年2月26日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。

2022年2月26日0—24时，新增本土无症状感染者1例。

该无症状感染者 ，女，53岁，系浦东机场入境旅客转运区域工作人员，2月14日起落实闭环管理。其间例行核酸检测结果异常。经市疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

目前，已追踪到这例无症状感染者在本市的密切接触者45人，均已落实集中隔离观察。对无症状感染者曾活动过的场所已进行终末消毒。

截至2022年2月26日24时，累计境外输入性确诊病例3873例，出院3456例，在院治疗417例。现有待排查的疑似病例9例。

截至2022年2月26日24时，累计本土确诊病例392例，治愈出院385例，在院治疗0例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年2月26日24时，尚在医学观察中的无症状感染者82例，其中境外输入性无症状感染者76例，本土无症状感染者6例。