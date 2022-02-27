北京朝阳农光南路20号楼划定为封控区

打赢疫情防控阻击战

2月25日0时至24时，本市新增1例本土新冠肺炎确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；新增4例境外输入确诊病例；无新增疑似病例和无症状感染者；治愈出院4例。新增本土确诊病例现住朝阳区潘家园街道农光南路小区，为确诊病例的密切接触者。北京青年报记者了解到，潘家园街道多措并举，做好各项管控和服务保障工作。农光南路20号楼已被划定为封控区，实行“区域封闭、足不出户、服务上门”，目前已完成对相关人员和环境的核酸采样工作，核酸采样结果全部为阴性。

新增病例为确诊病例密接者

北京市卫健委通报，新增本土新冠肺炎确诊病例现住朝阳区潘家园街道农光南路小区，为确诊病例的密切接触者。新增病例2月17日至20日前往外省出差参加某公司培训班，2月21日返京。2月21日作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离，2月25日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

北青报记者从朝阳区了解到，自2月21日该人员被确定为确诊病例的密切接触者后，潘家园街道综合采取多项措施，全力以赴做好各项管控和服务保障工作。潘家园街道第一时间启动1+14+N指挥运行体系，成立现场指挥部，组建群众工作、核酸检测、后勤保障、生活物资配送、就医保障、物业维修、环境消杀等15个工作组，细致做好封控区域居民服务保障工作。农光南路20号楼划定为封控区，严格落实封控措施，实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。连夜启动对相关人员和环境的核酸采样工作，核酸采样结果全部为阴性。

形成“闭环”解决处置机制

据介绍，现场指挥部全天候现场统筹调度，及时对核酸检测、封闭管控、服务保障等情况进行研判，第一时间协调调度各方力量，形成“闭环”解决处置机制。同时，抽调骨干力量，组建32人应急小分队并进行专业培训，分为16个小组“包层包户”开展细致排查统计及服务保障工作，认真核实人员情况，确保做到底数清、情况明。定时定点对居民生活垃圾进行规范处置，按照防疫要求严格消杀、封袋、装箱，并联系区环卫中心安排专业车辆清运。由专人对核酸检测区域和公共区域不间断消杀，确保环境卫生安全。

服务保障方面，积极对接商超市企业，为居民发放种类丰富的爱心菜包1080件，保障居民生活和防疫需求。设置4组快递架，安排专人分楼门整理，实现无接触配送，确保包裹安全送达居民手中。建立居民微信群17个，摸底统计居民需求事项，及时解答回应居民问题，为居民发放一封信及各类政策宣传材料。关注居民心理和身体状况，并通过点对点方式不断鼓励居民，为居民做好心理疏导。联动辖区卫生服务中心加大对高龄老人、病人、孕妇等特殊人群的关注，及时为急需用药的人员点对点代购药品。开通绿色通道，在专业医师的指导下，由社工陪同解决居民应急就医问题。

相关人员需主动向社区报告

北京市卫健委提醒市民，当前国内本土聚集性疫情多点散发，疫情防控不能有丝毫麻痹松懈。要坚持“外防输入、内防反弹”总策略，严格落实四方责任，坚持“四早”原则，科学精准开展病例调查及风险人员排查，有效控制和降低疫情传播风险。要严格落实各项防疫要求，减少人员流动、减少人员聚集、严控各类社会机构在京举办跨省区市会议、培训等活动，建议采用视频形式远程参加。请与病例活动轨迹有交集的人员、接到健康宝弹窗提示的人员，立即主动向社区报告，配合落实各项防控措施。

文/本报记者 李泽伟 蒋若静