大部分学校如期安全开学（国务院联防联控机制发布会）

本报北京2月26日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制26日召开新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种工作有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，近一周，15个省份报告了新增本土确诊病例。

“近期，国内疫情呈现点多、面广、频发，德尔塔和奥密克戎变异株叠加流行的特点。”国家卫健委疾控局副局长吴良有表示，从我国疫情防控经验来看，现行的防控措施应对奥密克戎变异株是有效的，关键在于落实“四早”原则，压实“四方责任”。要快速响应，抓住聚集性疫情处置早期关键“窗口期”，坚决果断采取各项防控措施，尽快实现“社会面清零”；要狠抓重点人群、重点场所、重点环节防控举措落实，切实把疫情扩散风险降到最低。

2022年春运于2月25日结束。客流总量方面，春运40天全国共发送旅客10.6亿人次，日均2650万人次，较2021年同比增长21.8%，为2019年的35.6%。交通运输部应急办副主任周旻介绍，总体来看，今年春运平稳有序。各地各相关部门坚持“外防输入、内防反弹”，细化、实化疫情防控要求，加强进站、候车、乘车等运输各环节疫情防控，严格落实消毒通风、测温扫码、控制客座率等措施，未发生疫情通过客运场站和交通运输工具传播的情况，实现了疫情不因春运扩散的既定目标。

教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊介绍，全国教育系统通过动态及时、集中统一的周密部署，合力推进春季学期学校安全开学、师生员工健康、各项工作平稳有序。目前，除中高风险地区学校外，全国大部分高等学校、中小学校基本实现如期开学、安全开学的预期目标。

截至2月25日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗31亿1462.2万剂次，完成全程接种的人数为12亿3454万人。

《 人民日报 》（ 2022年02月27日 02 版）