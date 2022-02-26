天津：3月15日前外地来返津人员需查验48小时内核酸阴性证明

中新网天津2月26日电 (记者 张道正)记者26日晚从第180场天津市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，3月15日前，全部外地来返津人员需查验48小时内核酸阴性证明，并主动向所在街道(社区)、村(居)委员会报备。

当晚，天津市疾病预防控制中心主任、市卫生健康委副主任韩金艳通报，2月24日至26日18时，天津市本轮本土疫情累计报告新冠病毒感染者5例，其中，确诊病例2例，3例待分型。

韩金艳指出，天津市将在2月26日、27日、28日在重点区域开展核酸检测筛查工作，重点区域居民在居住地保持相对静止，根据区防控指挥部的统筹部署和街道、社区的组织安排，分时段有序前往指定采样点进行核酸检测，确保不漏一户一人。

在核酸采样期间，请携带身份证、外籍身份证明等有效证件，做好个人防护，全程佩戴口罩，保持一米以上距离，防止发生交叉感染。

严格人员流动政策。中高风险地区及其所在县(市、区、旗)、陆路口岸城市等来返津人员，进口冷链、入境口岸等相关高风险岗位从业人员等要主动申报配合实施天津市防控措施。(完)