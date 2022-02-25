王建安：大型公立医院要为人民健康作出更大贡献

近日，人民网·人民健康推出“公立医院高质量发展系列政策解读节目”，浙江大学医学院附属第二医院党委书记王建安在节目中表示，大型公立医院要在学科建设、新技术开发、科学研究等领域做出重大突破，为人民健康作出更大贡献。

《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》提出在“十四五”期间新建一批国家医学中心、国家区域医疗中心以及省级区域医疗中心。对此，王建安认为，建设国家医学中心和国家区域医疗中心是全面提升公立医院综合能力和提高学科建设水平的重要举措。

“我们医院作为国家区域医疗中心，在提高自身发展水平的同时，将医院影响力辐射到一定范围，带动一批医院发展。”王建安介绍，浙大二院积极联手蚌埠医学院第一附属医院打造安徽蚌埠肿瘤医院，并着力与江西南昌大学附属医院共同打造心血管医院。

《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》把建设临床重点专科群列为重点建设行动，并要求以满足重大疾病临床诊疗需求为导向，加强特色专科、平台专科、薄弱专科建设，以专科发展带动诊疗能力和水平的提升。在专科建设方面，王建安表示，浙大二院通过细分和整合两个方面做强专科建设，不仅要求医务人员在具体专科领域医疗服务能力达到极致，还整体推动患者治疗，为患者找出最合适的诊疗方案。

人才是推动医院专科建设和医疗服务水平的关键。“我们根据不同需求，培养了面向国际的一流人才队伍。”王建安表示，浙大二院有三方面人才队伍：一是围绕医学重大难题进行科研攻关的科学家队伍；二是既能做临床医生又能做科学研究，并且能把临床问题作为科学研究去攻关的临床科学家；三是掌握了先进临床诊疗技术的临床高手。在人才培养方面，王建安介绍，浙大二院出台了一系列推动人才培养的激励机制，挖掘出一批热爱科学和热爱临床诊疗的青年医生，并针对性的进行进阶培养。

王建安认为，公立医院高质量发展需要完善内部管理体系和打造具备创新思维的医院文化。作为大型三级公立医院，浙大二院紧紧围绕患者需求，与企业合作开展科研转换，把医生的医学智慧变为实实在在能够解决患者痛苦的医学成果。