“冰墩墩”为啥让人愉悦？（养生杂谈）

2月20日，北京2022年冬奥会花样滑冰表演滑在首都体育馆举行。图为“冰墩墩”不小心摔倒后，选手们纷纷上前帮忙。

新华社记者 张玉薇摄

北京冬奥会上，胖到没有腰的“冰墩墩”，人见人爱。

捷克花滑运动员娜塔莉收到“冰墩墩”后，马上发布视频分享自己的兴奋感受；日本电视台记者辻冈义堂因为十分喜爱“冰墩墩”，被大家亲切地称为“义墩墩”；摩纳哥亲王阿尔贝二世想带一对冰墩墩面塑送给家里双胞胎的视频，在各大网络平台走红……

不用多列举事例了，如果没有热捧，也不会有一“墩”难求这样带有谐音梗的热词出现了。而热捧背后的原因，各种分析已经说得很透彻了，经济上的供求、设计中的理念、文化上的原因等等。此外，还有不少网友感叹：“冰墩墩”太让人愉悦了。

的确，无论是挑战羽生结弦4A时失败，还是在闭幕式上踉跄摔倒，大家在看“冰墩墩”各种耍宝的过程中，感到获得了心灵上的抚慰，产生了愉悦感。这种抚慰和愉悦感是从何而来呢？

主要来自“冰墩墩”的主体——大熊猫。

在成都大熊猫繁育研究基地，笔者听过这样的事：每年，有很多游客到基地看大熊猫，其中竟有看着看着就哭起来的。一位连续4年都来基地看大熊猫的英国人，每次都会落泪。他说，当他看见大熊猫在这个地方非常愉快地生活，就很感动。不只是他，众多看到大熊猫的人都会由衷感到内心的一种喜悦。

大熊猫专家说过，人在压力比较大的时候，看到大熊猫这样的动物，内分泌系统会分泌出愉快的激素，就会产生愉悦感，压力自然得到释放，落泪即是一种表现。

《纽约时报》曾登过一篇文章，从基因的角度分析，什么样的动物能够使人改变内分泌、产生悦感，列有十大标准，比如不要太凶猛，颜色不要太刺眼，形状圆滚滚等，大熊猫符合每一条标准。

当一只圆滚滚的大熊猫，虽然行动笨拙慢吞吞，却还顽强地刷着存在感，怎能不让人莞尔？现代社会的生活节奏很快，各方面压力下，人的心理健康问题逐渐增多，需要情绪放松，需要精神按摩。在这个背景下，“冰墩墩”的出现，适时地提供了一个减压的窗口，一个移情的对象。

谢谢“冰墩墩”，谢谢北京冬奥会。