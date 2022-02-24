严控机构在京举办跨省区市培训

2月22日11时至23日11时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例8例，其中7例为在外省参加某公司培训班人员；8名确诊病例涉及经开区、朝阳区、通州区、顺义区、西城区5个区，目前上述5区均已在第一时间采取应对措施……北京市第284场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会昨日举行，本市相关部门负责人发布疫情有关信息并回应市民关切。

昨日下午，北京市第284场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会举行。北京青年报记者从会上获悉，2月22日11时至23日11时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例8例，其中7例为在外省参加某公司培训班人员，1例为内蒙古自治区确诊病例的密切接触者。这8名确诊病例分别涉及经开区、朝阳区、通州区、顺义区、西城区5个区。市疾控表示，本市各相关单位要严控各类社会机构在京举办跨省区市会议、培训等活动，建议采用视频形式远程参加，并倡导市民不跨省区市参加大型培训或会议。

北京青年报记者梳理了昨日通报的病例的居住小区，分别涉及经开区荣华街道鹿鸣苑小区，朝阳区来广营乡润泽悦溪小区，通州区通运街道武夷花园月季园小区，顺义区李遂镇易郡山庄小区，西城区展览路街道百万庄北里西巷小区，西城区白纸坊街道平原里小区，通州区临河里街道方恒东景小区。

确诊病例返京所搭乘的航班和车次如下：感染者5、6，2月21日乘坐G502次列车转G516次列车返京。感染者7，2月20日乘坐Z6次列车于21日抵京。感染者8，2月20日乘坐HU7188航班返京。感染者9，2月20日在外省核酸检测结果为阴性，当日乘坐Z6次列车于21日抵京。感染者10，2月20日在外省核酸检测结果为阴性，当日乘坐G530次列车返京。感染者11，2月21日乘坐MU2451航班返京。感染者12，2月17日乘坐D1072次列车返京。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰表示，目前相关部门已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对涉及风险点位进行排查，对各类风险人员进行分类管控。

刘晓峰提醒，当前国内本土聚集性疫情多点散发，疫情防控不能有丝毫麻痹松懈。要坚持“外防输入、内防反弹”总策略，按照迅速行动、排查要快、管控要严、处置要果断，坚决阻断病毒传播渠道的要求，严格落实四方责任，坚持“四早”原则，科学精准开展病例调查及风险人员排查，有效控制和降低疫情传播风险。各单位要严格落实各项防疫要求，减少人员流动、减少人员聚集、严控各类社会机构在京举办跨省区市会议、培训等活动，建议采用视频形式远程参加。

“请广大市民朋友进一步强化个人防护意识，继续坚持不去中高风险地区及有病例报告地区旅行或出差，不跨省区市参加大型培训或会议，做自己健康的第一责任人。”刘晓峰说。