最新！北京疾控提示有以下情况人员请立即报备

人民网北京2月23日电 （记者张文婷）据北京市疾控中心微信公众号消息，当前，国内本土聚集性疫情多点散发，疫情防控一刻也不能放松，要继续坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，依据“四早”原则，严格落实四方责任，从严从紧，科学精准，有效控制和降低疫情传播风险。

对此，北京市疾控中心提醒，有与疫情发生地相关旅居史且已进京人员、接到健康宝弹窗提示人员，均请立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。

同时，机场、车站、道路卡口等交通枢纽，各宾馆、酒店、民宿、学校等单位加强排查管控，按照相关规定严格落实测温验码、查验核酸证明等各项防控措施。发现风险人员，要及时向所在社区（村）等相关部门报告，并配合落实管控措施；需要居家隔离者请配合管理，足不出户。

北京市疾控中心指出，大家在健康监测期间应减少外出，必须外出时做好个人防护，本人和同住成员尽量不外出、不聚集、不聚餐。健康监测期间，来（返）京人员和同住人员一旦出现发热、干咳、咳痰、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状，不要自行购药、服药，不乘坐公共交通工具、不打网约车等，需立即报告社区，采集标本进行检测并采取相应管控措施。

日常生活中，大家要坚持常态化疫情防控措施。科学佩戴口罩，不握手，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守疫情防控措施。进入公共场所时，要坚持全员健康宝扫码登记入内，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。出现发热、咳嗽等症状按规定就医。

有以下情况人员，请立即报备：

与发布病例轨迹有交集人员；

2月3日（含）以来途经或旅居湖北武汉市江岸区，武昌区，汉阳区，硚口区，东湖高新区，洪山区、青山区；

2月10日（含）以来途经或旅居广东深圳市罗湖区桂园街道、南湖街道，福田区福田街道；

2月5日（含）以来途经或旅居四川成都市金牛区，温江区，金堂县，高新区，天府新区，成华区万年场街道；

1月30日（含）以来途经或旅居内蒙古呼和浩特市、包头市达尔罕茂明安联合旗；

2月21日（含）以来途经或旅居河北省石家庄市桥西区维明街道，新华区革新街街道；

2月17日（含）以来途经或旅居山西晋中市太谷区；

2月16日（含）以来途经或旅居四川泸州市江阳区；

2月14日（含）以来途经或旅居广东广州市花都区花城街道、新华街道，天河区冼村街道、林和街道；

2月13日（含）以来途经或旅居内蒙古包头市昆都仑区；

2月12日（含）以来途经或旅居内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗；

2月8日（含）以来途经或旅居江苏南通市南通经济技术开发区，无锡市锡山区，梁溪区；

2月7日（含）以来途经或旅居黑龙江鸡西市鸡东县；

2月7日（含）以来途经或旅居广东深圳市龙岗区坂田街道，龙华区观湖街道、民治街道，宝安区福永街道、福海街道，罗湖区笋岗街道；

2月6日（含）以来途经或旅居广东东莞市石碣镇，珠海市香洲区；

2月6日（含）以来途经或旅居云南红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县；

2月4日（含）以来途经或旅居广东深圳市罗湖区清水河街道、东门街道，福田区沙头街道，南山区粤海街道；

1月31日（含）以来途经或旅居云南文山壮族苗族自治州麻栗坡县；

1月31日（含）以来途经或旅居内蒙古满洲里市；

1月29日（含）以来途经或旅居江苏苏州市工业园区，吴中区，吴江区，相城区，常熟市，姑苏区，张家港市；

1月29日（含）以来途经或旅居云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市；

1月28日（含）以来途经或旅居辽宁葫芦岛市绥中县；

1月27日（含）以来途经或旅居广西百色市德保县、靖西市；

1月23日（含）以来途经或旅居黑龙江黑河市爱辉区；

接到外省（市、县、区）各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员。