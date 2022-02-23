北京：16项辅助生殖技术项目将纳入医保

图片来源：北京市医疗保障局官网截图

人民网北京2月23日电 （记者乔业琼）2月21日，北京市医疗保障局、北京市卫生健康委员会以及北京市人力资源和社会保障局共同发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》（以下简称《通知》），对63项医疗服务价格项目进行规范调整，并明确基本医疗保险报销政策，将于3月26日实施。

《通知》中，对体外受精胚胎培养等53项辅助生殖技术项目进行了统一定价，基本涵盖了北京市公立医疗机构开展辅助生殖的常用技术；同时结合医疗机构、行业协会的专业建议，对皮下注射等10项现行医疗服务价格项目进行常态化调整。宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围。

据悉，人类辅助生殖技术是指运用医学技术和方法对配子（精子和卵子）、合子（受精卵）、胚胎进行人工操作，以达到受孕目的的技术，分为人工授精和体外受精-胚胎移植技术及其各种衍生技术。据统计，2016-2020年我国经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构从451家增加至536家，经批准设置人类精子库的医疗机构从23家增加到27家。（来源：综合国家卫健委官网、北京市医疗保障局官网、北京青年报等）