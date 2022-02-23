人社部：1月起 养老保险实施全国统筹

昨日，人力资源和社会保障部举行2021年第四季度新闻发布会。人社部养老保险司副司长亓涛表示，按照党中央、国务院的决策部署，从今年1月开始，实施养老保险全国统筹。

将在全国对地区间养老保险基金当期余缺进行调剂

据介绍，截至2021年底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.3亿人、2.3亿人、2.8亿人，同比增加3007万人、1268万人、1521万人。全年基金总收入6.8万亿元，总支出6.3万亿元，年底累计结余6.8万亿元，基金运行总体平稳。一是制度改革迈出新步伐。基金中央调剂力度继续加大，比例提高到4.5%。

“按照党中央、国务院的决策部署，从今年1月开始，实施养老保险全国统筹。” 亓涛说。

亓涛强调，全国统筹制度实施后，将在全国范围内对地区间养老保险基金当期余缺进行调剂，用于确保养老金按时足额发放，“这就在制度上解决了基金的结构性矛盾问题，困难地区的养老金发放更有保障。人社部将会同有关部门加强全国统筹调剂资金的管理，确保基金安全、调拨顺畅。”

同时，全国统筹制度实施以后，将建立中央和地方政府的支出责任分担机制，中央财政对养老保险的补助力度不会减小，将保持稳定性和连续性。在此基础上，地方政府的支出责任将更加明确，各级政府的责任都将进一步压实。全国统筹以后，通过加强对养老保险政策、基金管理、经办服务、信息系统等方面的统一管理，将有利于进一步提升整体保障能力，增强制度的统一性和规范性，更好地确保养老金按时足额发放，为参保企业和参保人员提供更加方便、快捷的服务。

阶段性降低失业、工伤保险费率政策再延续一年

据人社部新闻发言人卢爱红介绍， 2021年，我国保持了就业局势的总体稳定，2021年全国城镇新增就业1269万人，超额完成1100万人的目标任务。全年全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年平均值下降0.5个百分点。12月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上年同期下降0.1个百分点。

人社部就业促进司司长张莹表示，从今年走势看，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，就业的基础仍然稳固，就业形势将继续保持总体稳定。与此同时，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力，就业总量压力不减，结构性矛盾突出，完成全年就业目标任务还需要付出艰苦努力。

下一步将聚焦稳定市场主体，强化就业优先政策。坚持经济发展就业导向，调整优化“降返补”政策组合拳，将阶段性降低失业保险和工伤保险费率政策再延续一年，继续实施失业保险稳岗返还政策，同时落实好支持企业吸纳就业的税收优惠、担保贷款、就业补贴等政策，全力支持市场主体稳定和扩大岗位。

社保卡跨省通办线上服务已开通

卢爱红指出，人社领域95项应用已普遍开通用卡；24个省份的部分地市实现了凭社保卡借阅图书、进博物馆和公园景区；全国社保卡跨省通办线上服务已经开通，足不出户线上提交申请，卡片邮寄到家。

下一步，人社部将继续推动在更多地区实现居民服务“一卡通”，让群众“能用”、“好用”、“爱用”这张社保卡。

人社部信息中心副主任宋京燕介绍，近两年来，人社部通过实体和电子两种形态的社保卡，加快推进一卡通工作。

地域通，让群众“好用”社保卡。社保卡已全面支持跨省异地就医直接结算、跨省领取养老金等全国“一卡通”服务，部分地区正在探索区域“一卡通”。