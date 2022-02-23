合力抗疫情 奉献汇暖流

2月4日晚，广西壮族自治区百色市德保县在对返乡人员的新冠病毒核酸检测中发现一名阳性人员。2月5日至2月7日12时，广西累计报告本轮疫情本土确诊病例99例，均在百色市。2月7日零时起，广西实行百色市全域、县域之间、乡镇之间“三个不进不出”管控措施和全员居家隔离措施。2月15日，随着疫情缓解，各项管控有序解除。

数据显示，至2月20日连续4天实现社区感染零新增、医院感染零发生、密接次密接集中隔离动态清零的“三清零”目标，百色进入巩固防控成果和全面有序恢复经济社会发展阶段。

在抗击疫情的这段日子里，上上下下拧成了一股绳。自治区和百色市的疫情处置指挥体系融合，形成区市县三级联动、联合指挥、合成作战的扁平化、高效运行的指挥体系。

“检测的结果就是‘路标’，对于抗击疫情非常重要。”2月12日凌晨，停在百色市的广西江滨医院“极光号”移动核酸检测车里，工作人员仍在奋战。“极光号”的平均检测量单检可达1万管/天，10∶1混管最高可达10万人份/天。“我们人员轮换，设备不停。”广西江滨医院检验科检验人员何凤珍说。

为以最快的速度完成核酸检测，广西调集核酸采样、检测人员1.6万人，移动核酸检测车（方舱）22台、救护车73台，在全区统一使用自治区“桂核酸”系统支撑核酸检测全过程，系统上线使用当天即完成380万人口的核酸采样信息录入。

疫情发生后，广大医务工作人员、党员志愿者迅速集结到百色，连续3天开展3轮全市区域规模核酸筛查，完成核酸检测1145万人次，迅速排查出阳性感染者，用坚守与奉献，传递着广西人民战胜百色疫情的强大信心和力量。

“我们需要争分夺秒，与病毒‘赛跑’。”参与百色抗疫工作的广西江滨医院医护人员周明君多次奔赴山区，在百色右江区阳圩镇百背村，她和8位同事不到4个小时就完成了5个屯1300多人的采样工作。从百背村到右江区的路途遥远、山路崎岖，往返一趟往往需要近7个小时，他们这个小组总是最早出发、最晚归来。

初春的八桂大地，阴雨连绵，为最大限度地方便群众、排查风险，白衣战士们想方设法克服各种困难，跋山涉水进村入户开展核酸检测，足迹踏遍百色每个村屯、社区，核酸采样1000多万人次，为研判疫情形势提供了科学依据。

为确保不落一户、不漏一人，当地实施“全城敲门行动”，采样队员逐户敲门，走进老人、儿童、孕妇等人员家中采样，推进核酸采样应检尽检。按照防控要求，采样队员不能使用电梯，广西江滨医院的男护士李俊利就曾在一天攀爬了百色市右江区的20多栋、总计超过150层楼，为20多名行动不便的特殊人群开展入户采样。

医务人员不畏艰险翻山越岭而来，乡亲们也用最朴素而直接的方式，来表达着他们的感激之情。居民每天变换着花样做营养早餐，学校教职员自发组成“志愿厨师队”，保障一线抗疫人员工作用餐……疫情防控过程中，暖流持续汇聚，一幕幕淳朴又温暖的瞬间感动人心。

《 人民日报 》（ 2022年02月23日 13 版）