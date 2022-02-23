结对帮扶  共护健康

“有这么一个契机为北京冬奥会出点力，我们感到荣幸。”日前，首都医科大学附属北京口腔医院牙体牙髓科副主任医师孙静华又一次来到河北省张家口市口腔医院，为当地医生开展理论授课、实操培训，为患者悉心治疗。

每月一次，一次值守一周，这样的医疗援助合作持续了4年多。为助力2022年北京冬奥会、冬残奥会医疗卫生保障，2017年9月，北京口腔医院和张家口市口腔医院结成对子，帮助提升当地口腔医疗技术水平。截至目前，北京口腔医院一共派出了3批专家团队，持续开展线上线下帮扶，累计会诊疑难病例5000余例。张家口市口腔医院医生沈希明说：“专家团队的到来打开了我们的视野，我们收获很大。”

北京口腔医院副主任医师张宁是首批援助专家，曾担任合作医院的挂职副院长。他每月开车往返京张两地，带领张家口的同事们分析牙颌模型、制定治疗计划，并定期组织病例汇报、文献阅读和专题讲座，引进最前沿的理论和技术。在专家团队的努力下，张家口市口腔医院举办了首届病例展评会，举办了“助力冬奥，健康保障”口腔颌面部损伤急症处置培训班。“参加冰雪运动的人越来越多，由于冰雪运动容易造成颌面部损伤，提升口腔诊疗水平十分关键。”张宁说。

专家团队的到来也让当地患者受益。张宁曾接诊了一名小患者，严重反颌并伴有骨骼发育畸形。当地医生处理不了这样的疑难病例，孩子家庭也负担不起去外地大医院治疗。张宁不记得会诊了多少次、翻阅了多少案例，终于找到了解决方案。经过精心治疗，小患者的反颌畸形显著改善。当家长带着孩子前来致谢，张宁的眼角忍不住有点湿润，“每当这时候，就深深体会到当一名医生的使命感和成就感。”

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《 人民日报 》（ 2022年02月23日 07 版）