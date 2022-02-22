武汉：新增10例新冠病毒核酸检测阳性感染者

新华社武汉2月22日电（记者邓楠、万芃琦）据22日武汉市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报，2月21日22时至22日12时，武汉市新增新冠病毒核酸检测阳性感染者10例。至此，武汉市累计报告新冠肺炎确诊病例和感染者14例，分布在武汉市6个区，其中4例为外地来汉人员。

武汉市人民政府副秘书长李涛在发布会上说，截至22日12时，所有确诊病例和感染者均及时转运至武汉市金银潭医院隔离诊治，其中13例均为某公司培训班学员，1例为某学员的家人。此培训班的培训时间为2月18日至20日，地点在武昌区凯莱熙酒店和江岸区华清园小区内，共有66名学员参加。其中24人已离汉，武汉市已向所涉省市发出协查函，在武汉人员均已采取隔离管控措施。

21日晚，武汉市通报发现4例新冠病毒核酸检测阳性病例，立即启动应急响应机制，全面开展流行病学调查、相关人员排查、采样检测和隔离管控，落实相关场所及环境消杀等防疫措施。初步鉴定此次病例为奥密克戎变异株。