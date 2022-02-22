复盘冬奥医疗救治：是什么被国际医疗官员称作“完美救援”

“这是一次完美的救援！”国际雪联医疗官员汉斯在他的工作日志中写道。

汉斯所说的救援发生在2月10日，高山滑雪中心通过救护直升机将1名受伤的瑞士运动员转运至延庆医院，仅用时8分钟。

这份“完美”的背后，是北京为冬奥医疗救治工作准备充分的缩影：每日100辆救护车组在岗值守，全地形越野救护车在延庆赛区应对降雪天气，两架救护直升机随时待命；定点医院每日约2200人在岗值守备勤；竞赛场馆配置5G救护车，用于运动员和危重症伤病员的转运，实现了“上车即入院”……

冬奥会期间，专家骨干共为6名运动员进行了手术。一名吉尔吉斯斯坦高山滑雪运动员说“我想在中国接受手术”，还有日本、瑞士等国运动员在中国及时高效的医疗救治下顺利恢复功能，只需回国继续康复训练。一名在测试赛中受伤的选手还因得到及时救治，短时间内再次站在了赛场上，完成了自己的冬奥梦。

解码这份“冬奥白”，从机制体制到专业救治的各个细节都在回答着，是什么成就了八方来客赞誉不断的冬奥医疗救援。

冬奥是一场“大考”，专业是最关键的答案

以运动员为中心、保障赛事安全顺利进行，是此次冬奥医疗救治的目标。为此，医疗防疫被定义为关键任务，工作专班实施24小时值守，建立了市区、定点医院与涉冬奥场所三级运行保障指挥体系。

在专门制定的《北京2022年冬奥会和冬残奥会北京及延庆赛区医疗卫生保障工作方案》中，细化了25家医院和两家院前急救机构的任务分工、服务流程。这份工作方案是灵活调整的，如为满足闭环管理人员口腔疾病就医需求，北京口腔医院新增了冬奥专区。

配合冬奥会赛事运动项目特点，北京选择了积水潭医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院等17家牵头医院以及16家配合医院、两家院前急救机构，共选派1300名医疗骨干负责场馆医疗保障。

国家创伤医学中心所在的北京大学人民医院负责钢架雪车项目，北京积水潭医院负责高山滑雪项目，北京大学第三医院负责延庆奥运村保障。

北京协和医院、解放军总医院、北京大学第三医院等18家医院则作为定点收治医院。在朝阳区、海淀区、石景山区、昌平区、延庆区，北京市还准备了7家酒店作为入境无症状感染者专用隔离设施，来自北京佑安医院等医院的94名医疗护理骨干进入5家隔离设施开展工作。

有备方能无患。北京市35家医疗机构储备场馆医疗后备人员658名，储备入境无症状感染者隔离设施医疗保障人员160名，18家定点收治医院备勤人员日均超过1500名。

对于医护人员来说，保障冬奥是一场“大考”。运动伤病救治、冬奥知识、英语知识、滑雪技能、反兴奋剂知识、宗教文化知识等，都是这场“大考”的题中之义。

北京从全市医疗机构中选拔出60名具备一定滑雪基础的医生，连续3年开展滑雪技能训练。如今，他们已是具备国际滑雪救援水平的“特种”医生。

10位院士、63位市级专家、院内专家组共同构成了三级专家保障机制。从北京全市抽调骨科、创伤外科、心内科23位专家支援延庆医院，由派驻专家直接组织实施各类手术。定点医院全面实施涉奥伤病员院内会诊机制，多学科协作（MDT）贯穿诊疗全过程。

除夕，患急性肾功能衰竭的塞浦路斯技术人员情况紧急。北京市卫健委派出北京协和医院、北京大学第一医院的市级专家赴延庆医院，现场指导救治。患者2月6日痊愈出院时，不停地对医护人员表达感激和赞扬。

冬奥防疫怎么做

分类就诊，是最大限度降低感染风险的利器。

北京市将涉冬奥伤病员分为新冠肺炎等传染病确诊与疑似患者、闭环内的发热等症状患者、闭环内其他伤病员、闭环外的发热等症状患者、闭环外其他伤病员、入境无症状感染者6类，由18家定点收治医院和5家无症状感染者隔离设施进行精准分类收治与管理，对相同风险人员实施集中就诊和管控措施。

为了防范医院内感染，每家医院都制订了不同的策略。北京大学第三医院延庆医院将1.2万平方米独立病房楼改建为冬奥医疗保障中心，北京安贞医院腾退104张床位改造为冬奥专区；北京协和医院、安贞医院、北大人民医院等调整改造院内布局，设置闭环伤病员专门病房楼或专区，配备独立或专用CT、核磁，建设负压杂交手术室等。

为减少医护人员与闭环伤病员的直接接触，远程视频成为广泛应用的技术手段。就连每日对穿脱防护用品、医废处理等关键环节，都有专人进行视频实时查看和回看，以查找漏洞即时整改。

在朝阳区、海淀区和延庆区，北京市依据涉奥人员数量和场馆分布，研判设置了6家475间无症状隔离设施，用以隔离涉冬奥入境无症状核酸检测阳性人员。

为最大限度减少对群众正常就医需求的影响，冬奥期间北京仅停诊两个诊疗量较小的定点医院发热门诊，冬奥医疗保障床位原则上控制在200张以内，所有定点医院在冬奥会期间都对社会开放。