广西百色战疫情 社会面基本清零

2月5日，广西百色市德保县发现一名新冠肺炎确诊病例。

2月5日至2月7日12时，广西累计报告本轮疫情本土确诊病例99例，均在百色市。通过基因测序，发现均为新冠病毒奥密克戎变异株。

2月7日，百色市全域实行“不进不出”管控。

2月14日晚，广西发布通告，从2月15日零时起，百色市有序解除社区管控。

2月17日上午9时30分，经国务院联防联控机制广西工作组专家会诊同意，首批14名确诊病例治愈出院。

从发现确诊病例到有序解除社区管控，仅用了10天。不到一个潜伏期，百色基本阻断了疫情的社区传播链，实现社会面基本清零，疫情防控工作取得了重大阶段性成果。

新冠肺炎疫情发生以来，有着300多公里边境线的百色市长期处于“外防输入”第一线。本轮疫情是春节期间一名返乡人员引发，病例主要集中在乡村。

2月5日凌晨，德保县第一时间管控感染者活动轨迹所涉及的区域，立即开展核酸检测；5日上午，迅速确定封控区、管控区和防范区，开展区域核酸检测；6日上午，广西抽调450名专业队员赴百色组成联合流调队伍，迅速开展流调溯源；7日凌晨，百色市发布通告，全员居家隔离，全域执行“不进不出”措施……

与此同时，百色对阳性感染者第一时间进行转运、救治。截至2月7日12时，累计报告且均在百色本土的99例确诊病例，全部转运至定点医疗机构进行隔离治疗。在启用靖西市应急救治中心的同时，迅速按照规范要求改造启用右江民族医学院附属百东医院，调集全区优质医疗救治力量，全力以赴开展医疗救治工作。并在德保、靖西设立“黄码医院”，为封控区、管控区的患者、隔离患者和健康码为红码、黄码等风险人员提供医疗保障服务。

“主战场”在乡村，又是春节假期，如何尽快摸清病例底数？如何在最短时间内全面排查和管控密接、次密接人员以及可疑风险人员，做到人数、人头、位置、管控情况“四清”？

疫情发生后，广大医务工作人员迅速集结到百色，不惧寒风凛冽，顶寒风冒冻雨，在封控区、隔离点、救治病房与病毒赛跑，与病魔较量；百色市连续3天开展3轮全市区域规模核酸筛查，完成核酸检测1145万人次，在一周内调查2万多人，完成1万多份流调报告。

“我们需要争分夺秒。”参与百色抗疫工作的广西江滨医院医护人员周明君多次奔赴山区，在右江区阳圩镇百背村，她和8位同事不到4个小时就完成了5个屯1300多人的采样工作。

初春的八桂大地，阴雨连绵，寒气逼人。为“不漏一户一人”，最大限度地方便群众、排查风险，白衣战士们想方设法克服各种困难，跋山涉水进村入户开展核酸检测，足迹踏遍百色每个村屯、社区，采集核酸1000多万人次，为研判疫情形势提供了科学依据。