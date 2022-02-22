香港将于2月24日实施“疫苗通行证”

本报香港2月21日电 （记者陈然）香港特区政府21日公布，“疫苗通行证”安排将于2月24日起分阶段实施，首阶段市民须接种一剂新冠疫苗才可进入餐厅、商场、街市等指定处所。

特区政府食物及卫生局当日举行“疫苗通行证”简报会，副秘书长（卫生）蔡杰铭表示，香港新冠肺炎疫情极为严峻，特区政府和社会各界必须上下一心战胜疫情，而接种新冠疫苗是抗击疫情的重要一环。

他说，食物及卫生局局长将按照《预防及控制疾病（疫苗通行证）规例》发出指示，有关安排适用于餐厅和表列处所，包括商场、百货公司、超级市场、街市、酒店和宾馆等。

蔡杰铭表示，“疫苗通行证”要求接种新冠疫苗剂数方面，将分三个阶段落实，首阶段要求12岁及以上人士至少接种一剂疫苗，安排会维持至4月29日，第二及第三阶段将于稍后时间公布。

在“疫苗通行证”安排下，处所将分为主动核查的处所和被动核查的处所两类。所有人士在进入主动核查处所时，必须主动出示疫苗接种记录；至于被动核查的处所，例如商场、百货公司、街市等，处所负责人要在处所入口处展示“疫苗通行证”的相关指示，确保员工符合“疫苗通行证”，顾客则不用主动出示接种记录，但执法人员可随机抽查。