援港核酸采样人员已投入工作

据新华社香港2月21日电 （记者查文晔）第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队核酸采样负责人、中山大学附属第一医院副院长张弩21日在港接受采访，介绍医疗队核酸采样人员首日工作情况。他表示，在中央政府的大力支持和香港社会的团结协作下，有信心打赢疫情阻击战。

张弩介绍，第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队19日抵港之后，已与香港特区的专业检测机构进行沟通，了解检测流程和采样模式，并去不同的检测点实地了解情况。

从21日上午开始，百余名内地核酸采样队员已经在元朗、油尖旺、北区、马鞍山、土瓜湾5个检测点正式投入工作，为香港市民提供核酸检测服务。在内地医疗队员的协助下，现场核酸检测速度和检测数量有了明显提升。

“之前这边一个检测点开10张台，我们来了之后能开15张到17张台。”张弩说，虽然内地和香港在核酸采样的具体操作上有一点不同，但大家还是能很快上手。目前，内地连同香港方面，正想尽一切办法从采样队伍、检测手段等方面帮助香港提升检测能力，华大、金域等企业搭建的气膜实验室也已投入运行。

据介绍，第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队包括重症医学专家4人、管理人员4人、采样队员106人，涵盖流行病学调查、医疗、核酸采集和检测等方面人员。内地有关方面正着手组建第三批援港抗疫医疗防疫工作队，将以核酸检测人员为主。