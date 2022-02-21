内蒙古呼和浩特市新增7例本土新冠肺炎确诊病例

新华社呼和浩特2月21日电（记者魏婧宇、达日罕）记者从21日召开的内蒙古自治区呼和浩特市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，2月21日0时至14时，呼和浩特市报告新增7例本土新冠肺炎确诊病例。

截至2月21日14时，呼和浩特市本轮疫情累计报告本土新冠肺炎确诊病例168例，经专家会诊，57例为普通型、105例为轻型、5例为重症、1例为危重症。本轮疫情目前已累计排查出密切接触者5219人、次密切接触者3225人，对流调排查发现且不在呼和浩特市辖区的重点人群已及时推送区域协查信息，防止疫情扩散和蔓延。

据呼和浩特市疾控中心副主任王大伟介绍，目前已完成本轮疫情48例确诊病例样本的病毒基因测序，测序结果均属于德尔塔变异株，属于新的境外来源输入病毒，从最近确诊病例增长速度看，其潜在传播力不可轻视。