成都新增2例本土新冠肺炎确诊病例

新华社成都2月21日电（记者董小红）记者从21日下午成都市召开的疫情防控新闻发布会上获悉，成都市新增2例本土新冠肺炎确诊病例，为此前已公布确诊病例的密切接触者。截至21日下午4时，成都市此轮疫情共报告9例本土阳性感染者，其中确诊病例6例、无症状感染者3例。同时，通过基因测序显示，成都此轮疫情首例确诊病例感染的是奥密克戎毒株。

成都市疾病预防控制中心应急办主任范双凤介绍，通过流调溯源发现，此轮成都疫情已感染的患者呈现居家或办公空间的高空间聚集性，并且感染者病毒载量高、传播风险大。

记者了解到，为了确保在应急情况下做好慢性病患者、孕产妇等特殊重点人群医疗服务保障工作，维护正常就医秩序，成都市紧急印发了《成都市应急状态下重点人群医疗服务保障实施方案》。其中规定：在封控区、管控区、集中隔离点内，成都将建立临时医疗点、上门服务、互联网医疗服务、转运服务等工作机制，其中，每1万人设置1个临时医疗点，每个临时医疗点安排1名有经验的全科医生、1名护士及专用车辆进行24小时驻点保障。

据悉，成都还将全面摸排封控区、管控区、集中隔离点内的慢性病患者、孕产妇、新生儿等特殊重点人群底数，建立各类重点人群个案台账。