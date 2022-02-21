深圳新增7例本土病例

新华社深圳2月21日电（记者王丰）深圳市卫生健康委员会21日通报，2月20日，深圳新增7例本土新冠肺炎病例（6例确诊病例+1例无症状感染者），其中5例为管控中的“0215”疫情以来病例的密接人员，2例为重点人员核酸筛查中发现。

“0215”疫情以来密接人员发现的5例病例，均为26岁至57岁男性，均为龙岗区坂田街道某公司工作人员，居住地都在龙岗区坂田街道马安堂社区，其中4例诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），1例诊断为新冠病毒无症状感染者。

重点人员核酸筛查中发现的2例病例，分别为28岁和35岁男性，分别为龙岗区坂田街道某公司工作人员、罗湖区笋岗街道某公司工作人员，居住地分别为龙岗区坂田街道马安堂社区、罗湖区笋岗街道笋岗村，分别诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型）、新冠肺炎确诊病例（轻型）。

以上新增病例均已转送至市第三人民医院应急院区隔离治疗，情况稳定。新增病例轨迹涉及深圳市罗湖区、龙岗区、宝安区、龙华区。

深圳市、区相关部门正溯源所有病例近14天内的活动轨迹、人员接触情况，追踪到的密接者、次密接者均已按要求管控。所有病例的工作地、居住地已实施管控，活动过的重点场所已进行环境核酸采样和终末消毒。按照“应检尽检”的原则，持续加强一般接触者、重点人群的排查和管理。