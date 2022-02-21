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内蒙古报告新增本土确诊病例32例

2022年02月21日09:16 来源：中国新闻网

　　中新网2月21日电 据内蒙古卫健委网站消息，2月20日0—24时，内蒙古自治区报告新增本土确诊病例32例(含1例由无症状感染者转为确诊病例)，其中呼和浩特市30例(新城区6例、回民区8例、玉泉区6例、赛罕区3例、土默特左旗4例、武川县3例)，包头市1例(在达尔罕茂明安联合旗，由无症状感染者转为确诊病例)，巴彦淖尔市1例(在乌拉特前旗)。新增病例均为重点人群、集中隔离点和封控区核酸检测阳性。

　　截至2月20日24时，内蒙古自治区现有本土确诊病例175例，其中呼和浩特市161例(新城区36例、回民区17例、玉泉区20例、赛罕区38例、土默特左旗24例、和林格尔县3例、武川县23例)，包头市8例(昆都仑区5例、达尔罕茂明安联合旗3例)，呼伦贝尔市5例(均在满洲里市)，巴彦淖尔市1例(在乌拉特前旗)。境外输入无症状感染者1例(在通辽市科尔沁区)。均在定点医院隔离治疗，所有密切接触者均在指定场所集中隔离医学观察，严防疫情扩散蔓延。

(责编：孙红丽、杨迪)


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