第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队共一百一十四人赴港开展工作

新华社深圳2月19日电 （记者王丰、李思佳）19日下午，由内地支援香港抗疫工作专班派遣的第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队，共114人，经深圳湾口岸启程赴香港，将全力配合特区政府开展重症研究、治疗和核酸检测等方面的工作，帮助香港尽快稳控疫情。

国家卫生健康委员会副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜，国务院港澳事务办公室副主任黄柳权，广东省人民政府副省长、党组成员张新等到现场为赴港工作队送行。

据了解，第二批内地援港抗疫医疗防疫工作队包括重症医学专家4名、核酸采样队管理人员4名、核酸采样队队员106名。

4名重症医学专家分别来自广东省人民医院和广州医科大学附属第一医院，均是广东省新冠肺炎临床专家组成员，此行主要是与港方临床医疗专家就新冠肺炎重型、危重型病例治疗进行交流、分析和讨论，分享内地新冠肺炎患者的救治经验，并开展相应的救治工作。

专家组组长由覃铁和担任，他还是全国新冠病毒肺炎医疗救治专家组成员，广东省新冠肺炎临床专家组组长兼重症救治专家组组长。

核酸采样队由4名管理人员和106名队员组成，成员来自广东省人民医院、中山大学附属第一医院、暨南大学附属第一医院、广东省中医院和南方医科大学第三附属医院等5所医院。

广东省卫生健康委副主任张玉润担任本批工作队领队，他介绍，目前内地与香港共同成立了抗疫工作专班，并制定了相应的工作方案，工作队到港后将按照工作方案，协助港方开展重症研究、救治和人群的核酸采样等方面的工作。

据了解，本批工作队的114名成员，都是近几年广东省抗疫队伍中的精英骨干，不仅医疗经验丰富，而且大都熟练掌握粤语和英语，熟悉香港社会。

中山大学附属第一医院副院长张弩本次赴港负责带领自己医院的20多名核酸采样队员开展工作。“为这次赴港，我们从物资、人员等方面做了充足准备，我们信心饱满，希望通过自己的实际行动为香港抗疫作出一些贡献。”张弩说。