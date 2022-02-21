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义乌进出口业绩喜人

小商品生意的新机遇

本报记者  窦瀚洋

2022年02月21日08:50 来源：人民网－人民日报

　　“我从安徽过来，来了解一下行情，找点商机”“我来采购沥水篮等生活用品”……

　　春意融融。义乌国际商贸城经营户忙着整理店面迎接客人，采购商们纷至沓来忙着采购，商贸城里好不热闹。

　　“春节期间也没闲着，一直通过微信与客户交流、接单。”商贸城经营户陆庆荣边忙活边说：“就是国外客户看不到产品实物，下单也变得谨慎了，以前都是大批量采购，现在变成了小批量试销、补单。”

　　正说着，陆庆荣的“老朋友”如约而至——这是他合作10余年的尼泊尔外商毕需努。

　　毕需努是常驻义乌的外商，经营一家外贸公司，主要为尼泊尔、印度等地客商采购玩具、饰品、五金等商品。见到陆庆荣，毕需努操着一口流利的中文打起招呼。他告诉记者：“我和客户现在离不开义乌，这里不仅商品全、品质好，‘义新欧’、海路、航空等物流渠道也很完备，可以源源不断地把小商品卖到世界各地。”

　　毕需努已连续两年留在义乌过年，外国客商不方便来，货要怎么卖？“通过微信把样品照片、视频发过去，客商按需下单，义乌这边很快就能发货。”他介绍，北京冬奥会让中国元素和冬奥元素的商品在国外深受欢迎，他打算发一些新样品给客户。

　　通过视频连线，商贸城经营户盛亚芳的俄罗斯客户看中几款样品，订购了200万双保暖鞋垫。盛亚芳告诉记者，今年一方面要稳定发展外贸业务，另一方面还要大力拓展内贸市场：“以前我们80%都是外贸，去年内贸占比从5%提升至40%，通过直播卖货，主打的鞋垫产品全网热销300万双。”

　　盛亚芳透露，通过设计改良，产品如今更符合国内消费者需求，内销客源也渐渐多了起来。“尤其是电商、直播订单，根本做不过来。”

　　应对疫情冲击，商贸城里发展出了“直播+电商”的零售新业态，盛亚芳也积极参与其中，如今已是多家电商企业和网红主播的核心供货商。商贸城在各区块设立了公共直播间供经营户免费使用，不少经营户还尝试在义乌国际商贸城官方网站的直播板块直播带货。

　　“平台已上线英语、阿拉伯语、西班牙语等多语种，入驻上万家商户，商品种类达500多万种，累计实现交易额超160亿元。”义乌商城集团市场运营公司总经理王向荣介绍。

　　去年，义乌国际商贸城取得了好成绩，日均人流量12.24万人，商位出租率保持在98%以上。据义乌海关统计，2021年义乌完成出口3659.2亿元，同比增长21.7%；进口243.9亿元，同比增长95.3%；转口贸易增长6倍。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月21日 02 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


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