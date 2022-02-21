国家捐赠的首批抗疫中药运抵香港

新华社香港2月20日电 （记者刘明洋）首批由国家捐赠的15万盒抗疫中药20日运抵香港，还有超过30万盒中药将分批从内地运到。首批2500万个内地提供的KN95口罩近日也陆续到港。

特区政府商务及经济发展局局长邱腾华表示，香港特区政府十分感谢中央政府对香港市民的关切，以及对香港抗疫工作的全力支援。特区政府必定竭尽所能，用好中央在抗疫经验上的指导和人力物资的支援，全力应对第五波疫情。

当前，邱腾华负责统筹的医疗物资保障工作小组正积极统筹内地医疗物资供港工作。他指出，工作小组正全速协调从内地供应大量医疗物资，包括快速抗原测试包、口罩、药物、保护装备、医疗用品等，确保抗疫物资有序到港，并分配至相关部门、机构及居民使用。

为进一步提升“早发现、早隔离、早治疗”的能力，特区政府正采购超过1亿份新冠病毒快速抗原测试包，并优先向指定高风险及特定群组派发。目前，内地提供的首批约1000万份快速抗原测试包已于19日开始陆续抵港，其余的测试包也将陆续运到。

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 04 版）