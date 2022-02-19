新冠疫苗序贯加强免疫接种注意事项有哪些？中国疾控中心专家解答

人民网北京2月19日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作有关情况。会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，新冠疫苗序贯加强免疫接种有一些特别的注意事项。

王华庆介绍，第一是这次序贯加强免疫接种的对象是18岁以上的人群。第二是接种对象要完成2剂次的灭活疫苗接种，而且这2剂次接种的是国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司的新冠病毒灭活疫苗。第三是要全程完成2剂次的接种，且接种间隔不能短于6个月。第四是没有进行过加强免疫，也就是没有打第3针。

王华庆表示，此外，跟过去接种新冠疫苗的注意事项一样，包括接种之前要了解当地接种的相关规定，做好个人的防护，如实向接种医生反映个人健康状况，由接种医生判断是不是有禁忌症等。

王华庆提示，接种疫苗后要留观30分钟。发生怀疑与疫苗接种有关的不良反应时，如持续时间较长，症状比较严重的，一是要向接种单位报告，二是要及时就医。