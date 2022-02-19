国家卫健委：我国已开始部署新冠疫苗序贯加强免疫接种

人民网北京2月19日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情防控和疫苗接种工作有关情况。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，经国务院联防联控机制批准，国家卫生健康委已经开始部署新冠疫苗序贯加强免疫接种。

吴良有表示，此前，凡全程接种国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司灭活疫苗，以及天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗满6个月18岁以上的目标人群，可进行一剂次同源加强免疫，也就是用原疫苗进行加强。序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。对于目标人群来说，同源加强免疫接种和序贯加强免疫选择一种即可。此外，国务院联防联控机制还批准了深圳康泰公司和医科院生物所新冠病毒灭活疫苗的同源加强免疫接种。无论是同源加强还是序贯加强，均需在完成全程接种满6个月的18岁以上人群中实施。

“研究数据表明，同源加强免疫和序贯加强免疫都能够进一步提高免疫效果，希望满足接种条件的人群能够主动接种、及早接种，为健康加码、为防疫加油。”吴良有说。