星夜驰援 同心战疫——内地全力支持香港抗疫一线扫描

香港第五波新冠肺炎疫情来势汹汹，危急关头，内地对香港始终保持“开门防疫”“客通货通”，全方位加强对港援助。一车车蔬菜鲜肉、一箱箱检测试剂、一座座实验室和一支支医疗队伍通过“供港生命线”运抵香江，全力支援香港抗击新冠肺炎疫情。

科技增援——突破核酸检测瓶颈

新冠肺炎核酸检测量成为香港抗击本轮疫情中遭遇的重要瓶颈，而来自内地的企业正成为突破瓶颈的重要力量。

2月15日，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司的生产车间，一边是生产线上忙碌的工人，一边是发货现场的紧张搬运。当日，满载数百万人份新冠抗原检测试剂的货车从深圳出发，紧急发往香港。

“根据疫情的防控情况，后续还会有更多批次的试剂发过去，尽全力满足香港抗疫需要。”亚辉龙总经理宋永波说。

15日零时，在香港马鞍山体育馆重设的“火眼实验室”正式投入使用。总部位于深圳的生物科技公司华大基因已为此紧急筹备了一个星期。

“2月7日，香港特区政府宣布重启香港‘火眼实验室’，我们从内地紧急召集约200名员工陆续抵港，所有化验所都是24小时通宵运作。”“火眼实验室”总指挥刘星介绍，目前已承接香港医管局、卫生署、国际机场到港旅客、社区检测中心等多个政府项目。

据介绍，香港“火眼实验室”启用之后，为香港增加每日10万单管的检测能力，若采用3合1混样检测模式，每天可处理30万个样本；采用5合1混样检测模式，每天可处理50万个样本，有效提升香港的检测能力。

总部位于广州的金域医学早在2011年开始就陆续在香港建设了3个医学实验室。此轮疫情暴发后，应香港特区政府商请，金域医学迅速从全国抽调符合资质的骨干人员，向香港派出检验人员40名。

“目前，金域医学在港检测人员已超70人，核酸检测产能从日均3.6万人份提升至7万人份，占目前香港产能的1/3。”金域医学高级副总裁汪令来说。

接下来，金域医学还将紧急启动香港金域第二实验室，并后续增派气膜，日检测能力将提升至20万人份。“目前，香港金域第二实验室已获特区政府特批，人员和设备正在紧急调运，近日即可投产使用。”汪令来说。

多方行动——供港食品安全稳定充足

“2月1日至11日，平均每天2至3车共20多个品种的蔬菜运往香港，累计供港蔬菜超200吨。”深圳市和家顺实业有限公司供港业务负责人肖女士说，公司蔬菜来自云南、湖北等全国各地供港基地，运达深圳后，要进行快筛检测、加工、包装等一系列步骤，保证供港蔬菜的品质和安全。

据了解，香港市民“菜篮子”中九成新鲜蔬菜来自内地，由全国600多个备案种植基地和100多家企业生产。供港活猪日均约2600头，由6家具备供港资质的企业生产。

“只要香港有需求，我们就按量保证供应，近期每天供港冰鲜猪肉约20至30吨。”深圳农牧美益肉业有限公司生产负责人黎先生说，该公司严格做好各项防疫措施，工人一天一检测核酸，确保人员、货物、场所安全。

广州市百兴畜牧饲料有限公司是广东省重要的供港澳产品企业之一，主要出口供港澳冰鲜禽肉及其制品，冰鲜禽出口量占到香港的15%。从除夕至今，公司生产加工基地从未停产，全力保障香港生鲜家禽供应。

“特别是过年期间，一线员工返乡过年、工作任务加重，我们采取多项措施，确保防疫保供工作需求。”公司副总经理郭焕荣说。

近期，广东各地在做好疫情防控的同时，充分调动各方力量，确保“供港生命线”保持畅通。深圳市市场监督管理局组织深圳市米袋子菜篮子联合会、市农业产业化龙头企业协会，广泛发动深圳“菜篮子”骨干企业加大力度组织货源，保障供港货源充足。

据深圳市农业产业化龙头企业协会不完全统计，2月以来，10家重点深圳供港企业共供应香港肉类超200吨、蔬菜超1500吨。

通关顺畅——“供港生命线”高效运作

2月11日下午5点，2辆从香港返回的货车停在深圳生记栈农产品有限公司出货区，全副武装的工人们立即对车厢内外进行消杀作业，然后把处理好的红萝卜、白菜等蔬菜装车，以便当晚发车。期间，货车司机全程待在驾驶舱不下车、不开车窗。

“这几天，我们香港、内地的司机都是在口岸交接车辆，两班倒地接驳运输。”该公司经理朱素梅说，“虽然通关时间受疫情影响延长，但每天十几吨蔬菜都能保证按时按量运到香港。”

今年1月1日以来，深圳文锦渡海关已监管出口供港蔬菜10万余吨，货值约11亿元，日均监管供港鲜活产品出境车辆约300多辆，涵盖生菜、青瓜、椰菜、大白菜、番茄、西兰花等各类鲜蔬。

“文锦渡口岸延长了关闸时间，同时设置了‘供港鲜活绿色通道’，以保障供港鲜活产品顺畅通关。”深圳海关所属文锦渡海关查验六科副科长朱广志说。

疫情发生以来，深圳口岸始终保持“开门防疫”“客通货通”，保障香港物资供应稳定，“供港生命线”始终高效运作。

深圳市口岸办有关负责人表示，以文锦渡口岸为例，货物一般均已提前完成报关手续，可保证车辆抵达口岸后迅速通关。

广州海关辖区的广州、清远、河源、云浮、肇庆等地持续向香港地区输出优质安全食品。据统计，今年1月以来，广州海关共检验检疫监管供港冰鲜肉类8923吨、乳制品1276.5吨、蔬菜316.3吨，供应活猪42465头。