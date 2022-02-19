江苏无锡新增1例无症状感染者

2月19日，无锡市新冠肺炎疫情联防联控指挥部发布通告，内容如下：

2月18日上午，无锡市在对集中隔离点管控人员进行核酸检测中发现1名（系无症状感染者②的同学）初筛阳性，18日下午，市疾控中心复核为阳性，随即转运至市定点医院进一步诊疗。18日晚，经省、市专家组会诊，诊断为新冠病毒无症状感染者。市、区两级疫情防控指挥部已全面开展流调溯源、采样检测和隔离管控，并严格落实相关场所管控及环境消杀等防疫措施。

该名无症状感染者已于2月15日被集中隔离，此前两次核酸检测均为阴性。截至19日4时，已排查该名无症状感染者密接46人、次密85人，均已落实集中隔离医学观察，核酸检测均为阴性，已采集相关场所物品和环境样本187份，核酸检测均为阴性。截至19日4时，无锡市已出核酸检测结果109.5万人，均为阴性。

目前，该名无症状感染者无明显不适症状，精神状态良好，在定点医院由专人照顾，请广大市民放心。

为了您和家人的身体健康，请自觉遵守疫情防控相关要求，坚持“戴口罩、勤洗手、一米线、多通风、常消杀、不聚集、用公筷”等良好的卫生习惯，认真做好个人防护，开展自主健康监测，及时接种新冠病毒疫苗。如出现发热、干咳、乏力等症状，应做好个人防护，不乘坐公共交通工具，立即到就近的发热门诊就诊。

该名无症状感染者活动轨迹较为简单，2月14日至15日期间，往返学校均由家长驾驶私家车接送，15日在学校被转运至集中隔离点。