雨水节气“遇雨”排行榜出炉 哪里最受降雨青睐？

今天(2月19日)，我们迎来二十四节气中的第二个节气——雨水。古人云：“东风解冻，冰雪皆散而为水，化而为雨，故名雨水。”雨水节气有何气候特点？哪些城市最容易“遇雨”？今年雨水节气前期全国天气形势如何？

雨水节气降雨逐渐丰沛 贵阳“遇雨”概率最大

在今年北京冬奥会开幕式倒计时中，一句“随风潜入夜，润物细无声”为雨水节气作出了浪漫的注解。春天自然离不开水的滋润，雨水节气前后，草木萌动，冰雪渐融，雨水增多，春天便近了。

宋英杰在《二十四节气志》中也曾提到，雨水节气应当包含三层含义，一是融化，二是降水总量增多，三是降雪减少。从我国常年冬春季节各节气的平均降水量来看，进入春季节气后，我国降水量总体呈递增趋势，雨水节气和立春节气相比，降水量明显增多。同时，进入雨水时节，降雪开始减少，但尚未终结。因此，雨量增多是雨水节气最主要的气候特点。

那么雨水节气期间，哪些地方最容易“遇雨”呢？中国天气网统计了常年全国省会级城市在雨水节气期间的降水概率，发现“遇雨”概率前十名的城市全部集中在南方。其中，贵阳以59.1%的概率拔得头筹，第二位到第五位分别是长沙、福州、南昌和杭州，“遇雨”概率都在50%以上。

今年雨水节气前期南方持续低温阴雨 全国大部气温偏低

今年雨水节气前期，我国南方仍会遭受“湿冷攻击”，而北方则频繁被冷空气打扰。据中国天气网气象分析师张娟介绍，预计2月25日前，我国南方大部仍将持续低温阴雨天气。其中，西南地区、江南及华南累计降水量较常年同期显著偏多。

与此同时，今年雨水节气前期，影响我国的冷空气过程也依然频繁。受阴雨雪及冷空气共同影响，我国大部地区平均气温较常年同期将偏低1～4℃，其中内蒙古中部、华北北部及贵州、湖南南部、广西等地偏低5℃以上。2月24日开始，冷空气势力有所减弱，北方大部将迎来回暖，南方的湿冷感也会逐步有所缓和。

乍暖还寒，气温的快速变化往往容易引发呼吸系统等各类疾病，温度骤降也会让老年人多有不适，对高血压、心脏病、哮喘病患者更为不利。因此，雨水时节大家切不要急于褪去冬衣换春装，仍要注意做好防寒保暖工作。

雨水习俗：年味尚未散尽 舞龙舞狮添气氛

一般来说，雨水节气来临时，大多春节刚过，或与元宵节相近，因此年味儿尚有余韵。一些地方仍会在此时节进行舞龙、舞狮、采莲船等活动，延续节日喜庆的气氛。

另外，在川西一带，雨水时有“回娘屋”的传统习俗。通常出嫁的女儿会在“雨水节”这天回娘家探望父母，还要带去一些礼物。而女婿则要给岳父岳母带上两把缠着红带子的藤椅，意思是祝岳父岳母长命百岁，民间称之为“接寿”。

“甘雨时降，万物以嘉。”雨水节气仿佛是自然精灵的化身，于乍暖还寒时候，潜入人间，润物无声，让枯木得以逢春，让种子得以萌发，也让我们的生活迎来了新的希望。